Ana BÁRBARA sufre accidente vial con su hijo y así fue auxiliada ¡Necesita una limpia!: VIDEO

La vida de Ana Bárbara siempre es del gusto de miles de personas y ella, con toda naturalidad, no duda en compartirla. A la par y para su mala fortuna, recientemente la cantante no ha tenido la mejor de las suertes y ya ha pensado que no le vendría mal una limpia para sacudirse la mala fortuna, puesto que ha padecido percances que le ponen en peligro.

Hace unos días fue una caída que incluso fue registrada en video. Esta ocasión y no menos trascendente, Ana Bárbara padeció los estragos de un accidente vial cuando iba a bordo de su camioneta y acompañada de uno de sus hijos.

Para tranquilidad de quienes admiran a la cantante potosina, fue auxiliada de forma eficaz y ella misma pudo platicar lo sucedido.

Ana Bárbara padece accidente en la autopista

Con una sonrisa en el rostro y al simpatía que suele llevar por bandera, Ana Bárbara platicó en sus historias de instagram cómo fue que se ponchó una de las llantas de su camioneta y, por lo tanto, tuvo que padecer este estrago a media autopista.

Para su inicial fortuna, no estaba sola y sí acompañada de su hijo, quien le apoyó para cambiar la llanta y no separarse de su madre, mientras ambos permanecían en el lugar del incidente.

Acude la ayuda rápidamente

Sin lesiones que lamentar en esta ocasión, la intérprete de 'Bandido' relató lo sucedido y bromeó con el equipo de personas que envió su aseguradora para auxiliar en la situación.

Con toda relajación de saberse sana y salva, Ana jugó con el ánimo de sus ayudantes al expresar que su hijo ya había hecho la parte más complicada del cambio de neumático, a lo cual los auxiliares respondieron que era verdad.

Con bromas y buen ánimo, Ana Bárbara enfrentó y superó nuevamente un percance personal. Nadadas a la medianoche en el mar, caídas, llantas ponchadas, todo lo que le sucede a la cantante, ella siempre sale bien librada.