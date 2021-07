Pepe Aguilar da trabajo a su hijo Emiliano tras salir de la cárcel; a esto se dedica

Ser parte de la Familia Aguilar no fue garantía de vivir una vida llena de éxitos y buenas noticias para Emiliano. El hijo de Pepe Aguilar y hermano de Ángela Aguilar ha vivido momentos muy difíciles, pero poco a poco ha ido superándolos y asegura que, en buena parte, es gracias al apoyo que ha recibido de su padre.

Luego de pasar un tiempo en la cárcel, tras ser acusado por tráfico ilegal de personas, Emiliano Aguilar, se ha visto más cerca de su familia e incluso ya trabaja con su padre, aunque no piensa seguir sus pasos en los escenarios.

En esta ocasión fue captado en un hotel de Florida, en donde fueron los los Premios juventud y acompaño a sus hermanos Ángela y Leonardo, además de su padre. Ahí recordó los momentos tan complicados que vivió.

Muy agradecido con su padre

Emiliano fue cuestionado sobre cómo vive esta nueva etapa de su vida y aseguró que está muy agradecido con su papá, con quien trabaja actualmente. "Sí, ya estoy mucho más contento y pues agradecido con mi papá'', dijo el hermano de Ángela.

Y aunque no piensa dedicarse a la música, sí está trabajando como parte del staff de la familia que realiza las giras y presentaciones en México y Estados Unidos.

"Lo que me pasó es algo que no me gustaría comentar ahorita, pero lo único que te puedo decir es que estoy agradecido con mi papá'', dijo el hijo de Pepe Aguilar, que se ha quitado los tatuajes que tenía en la cara y luce muy diferente a como lo hacía hace unos años.