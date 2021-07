Dalilah Polanco revela cómo “La Familia P. Luche” afectó su carrera: “Me ven cara de chiste” | VIDEO

Dalilah Polanco es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo, sin embargo, una de las facetas que la ha caracterizado en la pantalla chica es la de comediante y su personaje en la serie “La Familia P. Luche” es uno de los más recordados por el público.

Su talento y carisma la ha llevado a ganarse un lugar en el gusto del público, pero parece que no todo ha sido bueno para la también conductora pues reveló cómo le afectó su papel como Martina en “La Familia P. Luche”, que era producido por su expareja Eugenio Derbez.

Carrera de Dalilah Polanco tras “La Familia P. Luche”

En entrevista para Faisy Nights la actriz reveló qué tanto afectó su carrera el haber trabajo en la exitosa serie de televisión de Eugenio Derbez, con la que debutó como comediante en la televisión cuando tenía en mente realizar melodramas.

“Ahí sí yo era una cosa muy dramática en la vida y pensé que iba a hacer dramas en serio, de esas cosas terribles. De repente se atravesó en mi vida La Familia P. Luche y de ahí hundida para siempre porque todo mundo me ve cara de chiste y se ríen de lo que digo”, dijo la conductora.

Dalilah Polanco. Foto: Instagram

La actriz habló sobre los proyectos que ha realizado fuera de “La Familia P. Luche” y cómo cada uno de ellos han dejado huella en la carrera de Dalilah Polanco, disfrutando cada uno de ellos tanto en su faceta de actriz como en la de comediante.

“Disfruto mucho lo que hago, me la paso muy bien, me gusta mucho mi profesión, me agrada reír o llorar; gracias a dios hay productores que me han visto cara de actriz y no solo de comediante. He trabajado en diferentes producciones donde me la paso llorando, pero me la paso muy bien”, añadió.

Además, habló sobre cómo inició su carrera y que fue Lolita Cortés quien la habría inspirado a convertirse en actriz, pues ella estaba estudiando biología marina en una universidad de Guaymas, Sonora, cuando decidió participar en un casting del CEA en la Ciudad de México.