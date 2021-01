¿No lo olvida? Dalilah Polanco recuerda su romance con Eugenio Derbez: "Es una sombra muy grande"

La vida amorosa de Eugenio Derbez lo ha mantenido en medio de la polémica a lo largo de su carrera, una de sus parejas fue la actriz Dalilah Polanco, quien reveló sus más grandes secretos luego de ser novia del famoso comediante.

En entrevista con Yordi Rosado, la actriz habló sobre cómo conoció a Eugenio Derbez, asegurando que en ese momento él sostenía una relación con Sarah Bustani y ella estaba casa con Sergio Catalán.

Reveló que tan sólo unos días después de haberse divorciado el actor la invitó a salir: “Ya habíamos platicado del tema y le dije: ‘Aguántame tantito porque no he divorciado’, y de nada sirvió porque a ahora de la hora acabó como que yo había dejado a Sergio por Eugenio, y no fue así”.

Foto: Instagram

Su relación con Eugenio Derbez

Dalila Polanco reveló haber aprendido mucho de su relación con el también productor mexicano, asegurando que habría sido una “buena relación, muy difícil relación, de gran aprendizaje (…) El señor Eugenio Derbez es una sombre muy grande, estar bajo su sombra es maravilloso porque te sientes protegido en unos aspectos, pero también te sientes a la sombra”.

La actriz abrió su corazón y reveló lo que puso fin a su relación con el comediante: “Me sentía en una escuelita de aprendizaje, porque sentía que era us asistente ejecutiva, secretaria, ama de llaves, su novia, su amante, su actriz… sentía como que tenía muchísimas obligaciones”.

Finalmente, dijo nunca haberlo visto del todo feliz cuando estaban juntos: “Dios quiera que hoy sea feliz al 100”.