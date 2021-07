Aracely Arámbula confiesa el verdadero motivo por el que NO aceptó aparecer en la serie de Luis Miguel

Luego de permanecer un prolongado tiempo fuera de los reflectores y mantenerse distante ante la polémica de la segunda entrega de la serie de Luis Miguel, ahora Aracely Arámbula ha roto el silencio en torno a esta polémica producción.

Recordemos que fue apenas el pasado 9 de mayo que se estrenó esta segunda temporada de la bio serie del cantante conocido como "El Sol", sin embargo muchas fueron las polémicas y escándalos que surgieron luego de rebelarse la segunda entrega de esta serie, y uno de ellos fue precisamente el que cuestionaba el por qué Aracely Arámbula no había salido dentro del apartado de la serie en donde se muestran todas las relaciones sentimentales que tuvo el Sol de México.

Fue durante una entrevista con TV Azteca que Aracely Arámbula compartió con lujo de detalle los motivos por los que prefirió no aparecer en dicha historia, además la famosa que tiene hijos con Luis Miguel da su opinión respecto a la polémica que rodea a Michelle Salas esto luego de que fue sexualizada dentro del proyecto de Netflix.

Con respecto a la hija de Luis Miguel, Aracely Arámbula aseguró que Michelle es la hermana de sus hijos y que le tiene mucho cariño y respeto, por lo que fue ella quien le recomendó a un abogado para defenderse ante la imagen que pusieron de ella en la serie biográfica de su padre.

Durante esta misma conversación, Arámbula relató cómo en distintas ocasiones fue buscada por la productora de la serie de Luis Miguel; sin embargo, explica que se negó a participar debido a que considera que están lucrando con una historia de vida que le involucra de manera directa

La verdad es que yo decidí no aparecer porque ellos están lucrando con una historia y primero que nada yo les pedí que no quería salir yo no quería que tocaran a mis hijos porque es una historia bellísima que si ustedes supieran caerían desmayados, por lo que no quise que esta imagen se viera distorsionada", aseveró la actriz.