Padre de Meghan Markle irá ante la justicia si es necesario para ver a sus nietos

Thomas Markle es padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, por lo que quiere conocer a sus nietos, esto después de una temporada donde se mantuvo callado y parecía que ya no iba a decir nada e iba a aceptar lo había decidió la esposa del príncipe Harry.

El progenitor de Meghan amenazó con ir a la justicia en Estados Unidos para poder ver a sus nietos, esto después de recibir una carta privada de su hija en 2018. Thomas quiere conocer y convivir con Archie y Lilibeth Diana, ya que lo único que busca es pasar un tiempo con sus dos nietos.

Thomas acudió a Fox News para declarar que acudiría a los tribunales de California si es necesario para conocer a los hijos de los duques de Sussex, ya que es uno de sus derechos como el abuelo y quiere conocerlos en futuro cercano.

“Voy a presentar una solicitud en los tribunales de California para hacer valer mi derecho a ver a mis nietos en un futuro cercano”, aseguró Thomas en la declaración que realizó a la cadena estadounidense desde la comodidad de su casa en Rosarito, México.

Llamo a la reina de Inglaterra

Dentro de sus intentos para poder ver a sus nietos, el papá de la actriz confirmó que ya le marcó a la reina Isabel II para que intercediera en el tema de sus nietos, ya que ellos son unos niños y no son políticos, además de confirmar que al formar parte de la realeza cuenta con los mismos derechos que el resto de la familia real.

“Archie y Lili son niños pequeños. No son políticos. No son peones, no son parte del juego. Y también son de la realiza y tienen los mismos derechos que cualquier otro miembro de la realeza”, explicó Thomas.

Por ahora solo queda esperar para saber si el papá de Meghan en realidad llegará a las instancias gubernamentales para poder convivir con sus nietos pronto o todo se queda en una amenaza lanzada por Thomas.