Adele reaparece y su envidiable figura desata los MEMES entre sus seguidores

La estrella musical Adele fue sorprendida en un juego de la NBA, su visita al Estadio de los Suns, en Arizona, causó tanta sorpresa que se volvió inmediatamente tendencia de Twitter en Estados Unidos, Reino Unido y ahora también en México.

La intérprete de “Hello”, fue captada por la lente de los fotógrafos junto a Rich Paul, un importante personaje en lo que se refiere a representación de figuras deportivas en Estados Unidos.

Además de sus supuesto nuevo “romance”, la británica fue tendencia en redes sociales gracias a su espectacular figura, su belleza y la seguridad que proyecta, cabe destacar que los cometarios de los usuarios en su mayoría fueron buenos y halagadores.

Adele lució un conjunto de camiseta y pantalones entallados (skinny) en tono negro y optó por añadir un abrigo largo de estampado beige y negro, los zapatos que eligió para la ocasión fueron sandalias negras de tacón, pero lo que más han aplaudido las revistas de moda, como Bazar fue su riñonera de Louis Vuitton, que llamaron “el bolso más cómodo y seguro para viajar del verano”.

Sus seguidores también se deslumbraron por su melena rubia, la que decidió llevarla suelta, varios comentarios manifestaban que envidiaban el cabello de Adele.

Entre las cuestiones más vistas sobre el nombre de Adele en tendencia está cuándo sacará nuevo disco o alguna canción, incluso sus fans mencionan que saber que la estrella esta nuevamente entre lo más popular de la red les da la esperanza que sea porque tiene nuevas producciones que mostrarle al mundo.

Adele es una cantante famosa por temas como “Someone like you”, “Rolling in the deep”, “All i ask”, “Send my love” “Make you feel my love”, “One and only”, “Don’t you remember”, “Hiding my heart”, “Take it all” y “I miss you”, entre muchas otras más.

Todos aman a Adele. Twitter

Reconocen su figura. Twitter

Mencionan también su porte y elegancia. Twitter

Siempre ha estado bella. Twitter