Diego Dreyfus rompe el silencio; revela la verdad sobre los hijos del Chicharito y Sarah Kohan

El coach de vida Diego Deyfrus, quien ganó fama al trabajar con el futbolista mexicano Javier "Chicharito" Hernández, por fin rompió el silencio. Luego de meses de rumores sobre la supuesta infidelidad con Sarah Kohan, el también modelo reveló la verdad y habló sobre los hijos de la pareja.

En octubre de 2020 Kohan y Hernández recibieron a su segunda hija, sin embargo, para los rumores de una separación se hicieron más fuertes meses más tarde, pues en diciembre la pareja no pasó en familia las celebraciones de la época. Además, se dijo que la esposa del futbolista había tenido una relación extra marital con el coach.

Además del supuesto amorío entre la australiana y Deyfrus, se dijo que los hijos del jugador del LA Galaxy eran de su amigo, algo que fue negado por la propia Sarah, sin embargo, los rumores y la polémica por la relación de la pareja han seguido, pues hasta el momento no se les ha vuelto ver juntos, aunque no han confirmado que estén divorciados.

La pareja y el coach llevaban una excelente relación. Foto: Captura pantalla

Dreyfus habla de los hijos del Chicharito

Luego de meses de dimes y diretes Diego por fin rompió el silencio, y a través de su podcast 113, que llamó Linchamientos Virtuales, afirmó que todo lo que se ha dicho de él y su relación con la familia del futbolista mexicano sólo le ha servido para ganar más fama.

"Con la crítica me vuelvo más viral", dijo el coach sobre el hecho de que la gente haya hablado mal de su trabajo con Javier Hernández. Pero también habló sobre la carrera del delantero y quienes dan por terminada su carrera, afirmando que esto no es verdad y que él no acabó con la carrera del futbolista.

"No acabé con su carrera ni con su vida", explicó. Además, aseguró que no le gusta Sarah Kohan, y se refirió a ella como esposa del futbolista. Finalmente, aclaró que los hijos del mexicano no son suyos, pero las personas "repiten pen… que dañan a la gente”, explicó.