¿Sarah Kohan y “Chicharito” regresaron? VIDEO revelaría posible reconciliación entre ambos

Ya habían transcurrido más de seis meses desde la última vez que se vio a Javier “Chicharito” Hernández junto a su esposa, la modelo australiana Sarah Kohan, por lo que los rumores acerca de una posible ruptura en su relación se acrecentaron conforme pasaba el tiempo; en diciembre pasado Kohan viajó a su natal Australia acompañada solo de sus hijos, Noah y Nala, por lo que fue evidente que las cosas entre ambos no andaban bien.

Sin embargo, este miércoles las redes sociales colapsaron luego que se diera a conocer un video en donde aparece “El Chicharito” disfrutando de una tarde al lado de sus hijos, ya que celebraba el segundo cumpleaños de su primogénito Noah, al lado de su esposa Sarah Kohan. Tanto la modelo australiana como Aislinn Derbez, quien acudió como invitada junto con su hija Kailani, publicaron en sus historias de Instagram los clips en donde se ve al orgulloso papá disfrutar de una divertida tarde con sus pequeños.

La aparición de Javier Hernández devolvió la esperanza a sus seguidores sobre una posible reconciliación con su esposa, a quien también se ve en las fotografías que fueron compartidas en los estados de Aislinn y de la propia Sarah Kohan en esta red social. En el video se aprecia al futbolista disfrutar del tiempo junto a sus hijos; mientras Noah, vestido de Pedro Picapiedra, se divierte junto a sus amigos brincando en un globo inflable, Nala reposa en los brazos de su mamá.

Los fans se emocionan ante una posible reconciliación

La difusión del clip en redes sociales originó una cascada de hipótesis entre los seguidores del “Chicharito” y de la propia Sarah Kohan, luego que tras meses de evidente distanciamiento veían por vez primera una señal que demostraría no solo un acercamiento entre ambos sino de una posible reconciliación, sobre todo luego que a inicios de mes la modelo compartiera un mensaje en su Instagram, en donde dejaba ver un posible acercamiento entre ella y el máximo goleador de la Selección Mexicana.

Sarah compartió una fotografía en esta red social en donde se veía a Jennifer López y Ben Affleck juntos, luego de que la famosa pareja de actores regresaran tras 17 años de haberse separado. Kohan escribió: "Im so here for this" (“estoy aquí por esto) dando a entender que estaría ahí para alguien, por lo que sus seguidores interpretaron la frase como un evidente mensaje hacia su esposo, con quien se había mantenido distanciada.

Y aunque en su momento no se especificó a quién va dirigido el mensaje, no faltaron quienes imaginaron que sus palabras estaban dirigidas al "Chicharito”. Mientras los fans de la pareja consiguen al fin descubrir si este video es una prueba infalible de su reconciliación, Aislinn Derbez, ya demostró con su clip en Instagram que el futbolista del LA Galaxy sí pasa tiempo de calidad con sus hijos, y no los tiene en un segundo plano como en algún momento habría sugerido Sarah Kohan en sus redes sociales.

