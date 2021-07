"Titane", dirigida por la francesa Julia Ducournau, se lleva la Palma de Oro de Cannes

La francesa Julia Ducournau recibió este domingo la Palma de Oro de la 74 edición del Festival de Cannes por su filme "Titane" al final de la ceremonia de entrega de premios y de manos de Sharon Stone, después de que al inicio de la gala Spike Lee desvelara el galardón por error.



Lee, tras disculparse, estuvo a punto de volver a anunciar el premio antes de tiempo, ya que no había salido aún Stone al escenario.



Es la segunda Palma de Oro que recibe una filme dirigido por una mujer después de la otorgada a Jane Campion en 1993 por "The Piano" ("El piano"), aunque en ese caso fue ex aequo con "Adiós a mi concubina", del chino Chen Kaige.

Aspecto de la ceremonia de clausura de la edición 74 del Festival de Cine de Cannes. FOTO: EFE