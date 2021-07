Oliver Stone estrena documental sobre el asesinato de John F. Kennedy, en Cannes; aquí puedes verlo

En el Festival de Cannes, Oliver Stone estrenó el documental JFK Revisited: Through the Looking Glass (JFK revisado: a través del cristal), en donde habla del asesinato del ex presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. El triple ganador del Oscar vuelve a abordar el tema del ex mandatario, al igual que lo hizo hace 30 años con JFK.

Stone, de 74 años de edad, ganó el Oscar a mejor director por El Expreso de medianoche, por Wall Street y por Pelotón. Además, ha sido director de exitosos largometrajes como Nixon, Alejandro magno, W y Salvajes. Ahora regresa a los documentales y lo hace con uno de los temas más polémicos en la historia de Estados Unidos.

El hecho ocurrió el 22 de noviembre de 1963, en las calles de Dallas, Texas. Ahí perdieron la vida el presidente y también un policía local llamado J. D. Tippit. Lee Harvey Oswald fue acusado del doble asesinato, pero nunca fue juzgado, porque dos días más tarde, mientras era custodiado por la policía, Jack Ruby le disparó y lo mató.

Oliver Stone presentó el documental sobre el asesinato de JFK

FOTO: Twitter

¿En dónde se puede ver?

"Lo que se nos olvida es que Kennedy fue el último que presidente que luchó por la paz en el mundo. Quería acabar con la Guerra Fría y conseguir la paz con Nikita Khrushchev. Quería reconciliarse con Cuba y quería llevarse bien con Asia y África. Todo eso es la razón de lo que pasó: el asesinato y los infinitos errores que acumula la investigación", dijo el cineasta en una entrevista a la televisión.

El documental de dos horas habla sobre el supuesto complot que existe alrededor de la muerte de Kennedy. La obra de dos horas de duración está basada en millones de archivos gubernamentales que se han publicado en los años recientes, luego de que el asesinato fuera desclasificado.

Ahí se verá la autopsia de Kennedy, el manejo de evidencia clave y los vínculos de Lee Harvey Oswald con la CIA. Además, el cineasta asegura que Barack Obama quería seguir con las ideas de Kennedy, pero temía por su vida y por eso tuvo que mantener una postura muy conservadora en varios temas.

La película se puede ver en la página de internet del Festival de Cannes y en los próximos días estará disponible en las plataformas de streaming HBO Max y Amazon Prime.