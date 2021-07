Así triunfó Alejandro Speitzer durante su PRIMERA vez en Cannes | FOTOS

Este lunes, el guapo actor mexicano Alejandro Speitzer causó sensación gracias a sus looks que presumió durante el Festival de Cine de Cannes, donde asistió por primera vez.

A través de su cuenta de Instagram, el mexicano presumió sus outfit que usó y mostró lo bien que le va el color blanco y los trajes.

¿Qué tal le fue con su look en Cannes?

Para ser su primera vez en un festival de este tipo, el mexicano de 26 años se mostró muy seguro al asistir totalmente blanco, utilizando un pantalón y una camisa de manga corta de la marca de lujo Hugo Boss, además, portó un elegante reloj de color negro, un anillo y un collar de l misma marca.

“Llegando a mi primer festival de Cannes. Un honor estar acompañado de Bulgari & Boss”, escribió en una publicación de sus redes sociales.

Speitzer deslumbra en traje negro

Pero esto no terminó ahí, pues más tarde, el originario de Culiacán, Sinaloa, desfiló en la alfombra roja al estreno de la película “Aline, The Voice Of Love”.

Para esta ocasión, el guapo mexicano apareció con un traje de color negro estampado en flores acompañando con una camisa blanca, estos de la marca Bulgari.

Cabe mencionar que el mexicano ha sido invitado en varias ocasiones a distintas alfombras rojas y desfiles de diversas marcas de moda, además, actualmente se encuentra en Europa, donde ha presumido que se encuentra disfrutando del mar y paseando.

Foto: Instagram / @

alejandrospeitzer

PAL