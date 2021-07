Lolita Cortés rompe en llanto tras ver su rostro totalmente cambiado con procedimiento estético

Lolita Cortés, cantante y actriz de comedia musical, ha destacado en el medio artístico por su talento inigualable, pero en los últimos meses y años se ha desempeñado como conductora y es una de las jueces preferidas de los reality shows. En la actualidad participa en el programa Hoy, de Televisa. Fue justo ahí donde se dio muestra cómo cambió su rostro con un tratamiento estético.

Lolita mostró en el matutino cómo dejó de lado su personalidad dura y abrió su corazón, pues al ver el cambio en su rostro, el cual ahora luce mucho más joven, se conmovió hasta las lágrimas y aseguró que subió su autoestima. En el programa, Galilea Montijo mostró el trabajo del doctor Juan Carlos Arellano sobre el rostro de la Jueza de hierro.

¿Qué es lo que le hizo a Lolita Cortés?

“Todos sabemos que Lolita es hermosa, tiene unas facciones que me facilitaron el trabajo, lo único que hice fue perfeccionar su belleza natural, es decir, me basé en sus ángulos, en su rostro hermoso y tensé la piel”, dijo el profesional de la salud antes de mostrar todo el procedimiento.

Su talento es innegable. Foto: Especial.

En el material que se transmitió se ve a Cortés llegar a la clínica y confiesa estar nerviosa por lo que pueda suceder. “Es reestructurar, no rellenar, no se colocan rellenos, estamos reestructurando, reestructurar de una forma muy natural, en ningún momento rellenamos, solo reestructuramos y con esto tenemos una versión increíble de Lolita Cortés, más joven, más rejuvenecida, con la piel más tersa”, dice el doctor mientras aplica unas inyecciones en el rostro de Lolita Cortés.

Una vez que termina el tratamiento, Lolita rompe en llanto y asegura sentirse y verse a sí misma mucho mejor. Ya en el foro, la actriz lució una enorme sonrisa y mencionó que el cambio que tuvo por fuera también le ayudó anímicamente. “Tengo que acostumbrarme al espejo y quererme más, le contaba al doctor que no es lo que vives por fuera, no saben lo que ha hecho aquí adentro, ahora tengo ganas de regresar al ejercicio, me quiero vestir bien, me quiero comprar ropita interior linda, estoy súper contenta”, dijo muy emocionada.

msb