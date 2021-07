¿Galilea Montijo se divorcia? Confiesa que fue infiel a su esposo

Galilea Montijo es una de las conductoras más famosas de la televisión mexicana, pues tiene talento, es hermosa, tiene una figura de envidia, carismática y un gusto excelso por la moda. A sus 48 años de edad luce fenomenal. Sin embargo, como todo en la vida no puede ser perfecta y constantemente se mete en polémicas; en esta ocasión hizo una seria confesión que dejó a todos impactados.

La famosa también se caracteriza por ser muy abierta con su vida, pues constantemente comparte en sus redes momentos importantes para ella y su familia; esa es una de las razones por las cuales tiene más de nueve millones de seguidores en redes sociales. Sin embargo en esta ocasión dio detalles de su privacidad en vivo y frente a las cámaras de Televisa.

Galilea es de las celebridades más queridas en México. Foto: Especial.

¿Qué es lo que dijo Galilea Montijo?

La jaliciense dejó a todos impactados porque admitió que ha sido infiel en algún punto de su vida, sin embargo no dio más detalles sobre lo sucedido, lo cual sólo desató rumores y versiones si lo habría hecho con su actual pareja el empresario y político Fernando Reía Iglesias con quien está casada desde el 6 de agosto del 2011.

Son muy felices juntos. Foto: Especial.

Esto lo dijo mientras la conductora estaba junto al invitado del día en el programa Hoy, Ariel Padilla en el juego Manotazo, en donde ‘la Gali’ tuvo que confesar que en alguna ocasión puso “el cuerno”: “Cuando uno está joven sí suele hacer esas cosas. Fíjate, no me acuerdo, no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó, la neta sí”, contó. Luego de eso, Ariel Padilla reconoció que también fue infiel durante su adolescencia.

¿Quién es el esposo de Galilea Montijo?

Galilea también fue cuestionada sobre si alguna vez engañaría a su esposo a lo que la famosa contestó que no lo haría, pero sí bromeó un poco con la situación. En la actualidad Montijo está muy feliz con Reía Iglesias, con quien tuvo a su hijo Mateo. La pareja se conoció durante una emisión del matutino que se grabó en Acapulco, Galilea admitió que el flechazo no se dio de inmediato, pero tras conocerse y compartir más juntos, se enamoró perdidamente.

