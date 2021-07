Los Padrinos Mágicos regresan con serie live-action; ¿Drake Bell será Timmy Turner? Aquí todos los detalles

Para todos aquellos que eran fanáticos de la caricatura Los Padrinos Mágicos esta noticia les encantará, pues Wanda y Cosmo regresan con una serie live-action, aunque a diferencia de la película que se estrenó en el año 2012 el actor Drake Bell no participará como Timmy Turner.

Luego de los recientes problemas legales de Bell al haber recibido sentencia por el delito que representa el difundir material perjudicial para menores, ahora también se de a conocer que la serie, que será transmitida por Paramount Plus, no contará con su presencia, y de hecho no estará enfocada en la vida de Timmy.

De acuerdo con el sitio especializado Comicbook, el live-action de Los Padrinos Mágicos ya está en producción. Mientras que Nickelodeon confirmó que la nueva serie no contará con la participación del cast de la película y únicamente tomará de base el universo de seres mágicos.

Drake Bell interpretó a Timmy en el 2012. Foto: Especial

Los detalles de la serie de Los Padrinos Mágicos

Hasta ahora lo que se ha dado a conocer es que la serie contará con actores reales, tendrá una primera temporada con 13 capítulos y se estrenará antes de que termine el año. En la historia se seguirá a la prima de Timmy Turner, Vivian ‘Viv’ Turner y a su hermanastro Roy Ragland.

Los chicos heredan a Cosmo y Wanda, por lo que ahora serán los encargados de pedirles deseos, sin embargo, aunque a estos actores los veremos como personas, los famosos padrinos seguirán siendo animados, y se ha confirmado que Susanne Blakeslee y Daran Norris, quienes prestaron sus voces en la caricatura, regresarán a sus papeles.

El casting de la serie también está confirmado, y se ha dado a conocer que Audrey Grace Marshall será Viv Turner, mientras que Wyler Wladis será Roy Ragland. Ryan-James Hatanaka será Ty Turner, papá de Viv y Imogen Cohen aparecerá como Zina Zacarias, una amiga de Viv y Roy.