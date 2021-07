“Fui al infierno”: Megan Fox confiesa probar ayahuasca con Machine Gun Kelly

Desde que se dio a conocer que Megan Fox y Machine Gun Kelly tenían una relación, ha sido una de las más controversiales. Ahora vuelven a dar de qué hablar, ante la confesión de la actriz de haber probado ayahuasca con el músico.

Esta no es la primera vez que hacen polémica. Incluso, en el inicio de su romance se comenzó a hablar de la diferente de edad entre ambos, ya que la actriz es cuatro años mayor que él. además, uno de los momentos que más acapararon los titulares, fue la alfombra roja de los premios Billboard 2021.

Evento en el que se dieron un beso muy extraño, pues Machine Gun Kelly, tenía la lengua pintada de color negro, aunado a los tocamientos subidos de tono en público que protagonizaron. No hay duda, de que la pareja no es para nada convencional. Incluso, en sus primeras citas románticas vivieron aventuras desde las alturas y con tiburones.

La más reciente de sus historias es el viaje que hicieron a Costa Rica, que tuvo un viaje extra, el de la ayahuasca. Megan Fox, el pasado lunes reveló en el programa "Jimmy Kimmel Live!" que voló con su novio a Centroamérica para beber el té psicoativo en “ambiente adecuado, con indígenas”.

Ayahuasca es el nombre que se le da a una planta, que usualmente se toma en infusión, y que otorga una experiencia que induce alucinaciones auditivas y visuales. Además, se cree que puede ayudar a tratar problemas como ansiedad, trauma, entre otros.

La actriz relató que fueron a un lugar conocido por guiar a muchas celebridades en su viaje espiritual y pensó que sería algo más como el “glamping”, un campamento con amenidades de lujo, pero solo era la jungla.

"Pero llegas allí y realmente estás en medio de la jungla. No puedes comer después de la 1 p.m. Tienes que caminar una distancia muy larga para conseguir agua y no puedes ducharte porque están en una sequía ”, recordó Fox. "No tenía nada de glamoroso, y todo es parte de hacerte vulnerable, así que te rindes a la experiencia".

"Y tienes que vomitar una cierta cantidad hasta que te permitan volver con todos los demás, así que eres como animar a todos mientras vomitan", dijo admitiendo que ella y Machine Gun Kelly no querían vomitar delante de extraños hasta que se dieron cuenta de que era "una experiencia de unión tan buena".

La ex estrella de "Transformers" dijo que la ceremonia dura tres noches, pero en su segunda noche se fue al infierno por la eternidad en una alucinación.

“El solo hecho de saber que es la eternidad es una tortura en sí mismo, porque no hay principio, medio ni fin. Entonces tienes una verdadera muerte del ego ”, compartió.

Fox, de 35 años, dijo que la experiencia superó la psicoterapia o la hipnoterapia "porque va directo a tu alma y te lleva a la prisión psicológica en la que te encierras".

"Así que es tu propia versión del infierno, y definitivamente estuve allí", agregó Fox.