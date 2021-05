Megan Fox y su novio Machine Gunn Kelly acaparan la atención en los Billborad Music Awards

Ayer domingo 23 de mayo se celebró la edición 2021 de los Billboard Music Awards y durante el evento, hubo varios artistas que hicieron polémica. Entre ellos la pareja de Megan Fox y su novio, el músico Machine Gunn Kelly. Sin duda, ambos elevaron la temperatura de la alfombra roja.

En primera por el vestido de infarto que usó Megan Fox, diseñado por Mugler. Se trata de un vestido negro con diversos cortes y transparencias que dejan al descubierto su envidiable silueta. Mientras que su novio, arribó con un esmoquin negro, pero desabotonado dejando ver su torso lleno de tatuajes.

meu Deus eu só descobri agora que a megan Fox tá namorando com machine gun uD83DuDE33 pic.twitter.com/IYfUGQcx4A — ruthy (@withnormanis) May 24, 2021

Pero no solo por sus atuendos llamaron la atención, sino también por la sensualidad que emanaban en la alfombra roja, pues no faltaron los toqueteos inapropiados. Ya que mientras posaban la actriz de ‘Transformers’ no dejó de tocarle la entrepierna a Machine Gunn Kelly, cuyo nombre de nacimiento es Colson Baker.

Además, protagonizaron una extraña muestra de amor con un beso ¿negro? Por alguna extraña razón, Machine Gunn Kelly arribó a la premiación con la lengua pintada totalmente de negro; y así se besaron en la ceremonia, donde el músico obtuvo el premio a Mejor Álbum de Rock del año y el reconocimiento de Mejor Artista de Rock.

Actualmente, Megan Fox cuenta con 35 años de edad y Machine Gunn Kelly tiene 31 años. Se ha dicho que el músico fue el ‘tercero en discordia’ en la separación de la actriz con el actor Brian Austin Green, con quien estuvo casada durante 10 años y tuvieron tres hijos. En marzo de 2020 Fox y Kelly se conocieron mientras filmaban la película de suspenso ‘Midnight in the Switchgrass’.

Desde entonces, la pareja no ha sido nada reservada al expresar su amor públicamente, y el toqueteo subido de tono en los Billboards Music Awards lo comprueba.

AV