Acusan al nuevo novio de Megan Fox de engañar a su ex pareja con la actriz

La actriz Megan Fox se encuentra en el ojo del huracán por su romance con Machine Gun Kelly, pues tras decirse que comenzó esta relación estando casada con Brian Austin Green, ahora es Sommer Ray, ex pareja del rapero, quien lo señala por engañarla con la reconocida actriz de Hollywood.

Durante su participación en el podcast “Impaulsive” de Logan Paul, la modelo relató detalles de su relación con Colson Baker (nombre real del rapero) y trazó una línea de tiempo para demostrar que Megan inició su noviazgo con él a sabiendas que tenía novia.

Ray recordó el momento en que Machine Gun Kelly trabajaba en la película “Midnight in the Switchgrass” con la actriz y relató: “Estábamos juntos en Puerto Rico… esperé en el hotel todo el tiempo cuando él estaba filmando con ella y realmente no estaba pensando en nada (...) Pensé que era mayor y que tenía hijos y estaba casada y esas cosas”.

Acto seguido, Sommer dijo que cuando regresó de su viaje por el Caribe fue cuando se convenció de que Colson Baker y Fox tenían un amorío, pues él no permitió que visitara el set del videoclip “Bloody valentine”, protagonizado por Megan.

“Le pregunté por qué no me invitó al video musical y dijo restricciones por el Covid-19. Y luego salió ese video musical y yo dije, ‘Oh’”, relató Sommer Ray.

Pero la cosa no paró ahí, pues las sospechas de Ray se hicieron más fuertes cuando el rapero comenzó a apagar el celular por la noche con la excusa de que las vibraciones podrían afectarle, por lo que ella cree que el verdadero motivo de esta acción era porque “Megan lo iba a llamar”.

Por último, la también influencer acusó a su ex de hacerla “parecer el diablo” en redes sociales pues a pesar de que él escribió en redes sociales que ella había terminado con él en su cumpleaños, la realidad es que se vieron porque fue a entregarle sus regalos.

