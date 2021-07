Dua Lipa posa con mini top tejido y deja sin aliento a sus fans: FOTO

Dua Lipa se ha convertido en la diva del pop y la moda, ya que su música siempre causa sensación, al igual que los outfits que sube a sus redes sociales. En esta ocasión enloqueció las redes sociales al presumir su figura en un diminuto top tejido a juego con un pantalón blanco a la cintura, un atuendo que está entre lo mejor de las tendencias del verano 2021 de pies a cabeza.

Tiene una belleza y estilo que cautivan. Foto: Especial.

La británica subió a su cuenta de instagram un video y varias fotos en la que se ve con su diminuto top tejido con un estampado de una franja negra; también llevó su melena peinada con un par de trencitas en la parte de enfrente para enmarcar su rostro, mientras pasaba un buen rato con sus amigos.

Dua Lipa dejó con la boca abierta sus seguidores

Muchos expertos en moda, la cantante y modelo, tiene un gran gusto por la moda, por lo que siempre se le ve con ropas que causan sensación. Sus fans la siguen para inspirarse y replicar sus atuendos, para lucir en tendencia. No por nada siempre roba cámara en las alfombras rojas o cualquier evento en el que se presente.

La carrera de Dua Lipa apenas va arrancando y muchos consideran que podría convertirse en la próxima reina del pop, por todo el fenómeno musical y de moda en el que se ha convertido, ya que también ha incursionado en el cine al ser debutar como actriz de cine en una película junto a Henry Cavill, lo que demostró que es una artista multifacética.

Dua también tiene problemas

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para ella, pues recientemente fue demandada por utilizar una foto de un paparazzi de ella misma y publicarla en su cuenta de Instagram. La agencia de Integral Images le pide 150 mil dólares y ha solicitado un juicio por infringir derechos de autor. También ha pedido que Dua Lipa no no vuelva a compartir sus imágenes sin antes pagar los costos legales, al usar material sin permiso y bajo derechos de autor.

msb