Barbie en live action: Margot Robbie y Greta Gerwing darán vida a la película

Barbie en live action es una realidad, por lo que los fans comienzan a hacer la cuenta regresiva para poder disfrutar de la película de una de las muñecas más famosas del mundo, pero en live action. Margot Robbie será la actriz que le dará vida a este personaje, mientras que Greta Gerwing es la nueva incorporación al proyecto, ya que será la nueva directora.

El proyecto para realizar la película de “Barbie” comenzó en 2019, cuando se confirmó a la actriz nominada al Oscar fue presentada como la actriz que daría vida a este icónico personaje, pero debido a la pandemia de Covid-19 todos los planes se vieron modificados y la grabación del se pospuso para el 2022.

Ahora, “Barbie” volvió a ponerse en la mente de los fans de la muñeca, ya que se hizo oficial a la directora que estará al frente de la película, por lo que el proyecto está tomando forma de cara al inicio del 2022 y con esto el comienzo de las grabaciones.

¿Quién es Greta?

Gerwing es una reconocida directora de cine, por lo que se espera este nuevo proyecto sea un verdadero boom en taquilla y la plataforma digital donde se pueda encontrar más adelante.

Greta se encuentra filmando actualmente en un proyecto “White Noise”, por lo que al terminar con las grabaciones podrá incorporarse de lleno para la nueva película de Barbie, pero la primera en live action dejando cerca de un año para la realización de la cinta del juguete.

Entre los proyectos que ha dirigido recientemente se encuentran algunas películas que ya fueron nominadas al Oscar, donde se encuentran: “Lady Bird” y “Mujercitas”.

¿Qué se sabe de la película?

El largometraje todavía no está en curso, por lo que los involucrados en el proyecto todavía no dan avisos de la trama de esta película. Entre los detalles que todavía no presentan es quienes acompañaran a la muñeca, en este caso a Margot.