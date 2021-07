Así plasma sus ideas el cineasta Guillermo del Toro ¡Conoce los apuntes de sus cuadernos!

Guillermo del Toro es uno de los mejores cineastas de todos los tiempos, el mexicano nacido en Guadalajara, Jalisco en 1964 le ha compartido al mundo los más profundos secretos que habitan en su cabeza, aquellos que ahora aparecen en sus películas y dan vida a sus fantásticas historias.

Ha dedicado gran parte de su vida en plasmar su arte, llevar su gran pasión hasta la pantalla grane a través de sus películas, de sus novelas, guiones y dibujos, tanto que tienen un libro específicamente para sus apuntes.

En “Guillermo del Toro Cabinet of Curiosities: My Notebooks, Collections, and Other Obsessions” se encuentran referencias gráficas y literarias de sus exitosas cintas, entre ellas “El Laberinto del Fauno” o “Hellboy”.

Varias publicaciones manifiestan que los apuntes del tapatío son similares a los que hacía Leonardo da Vinci y es por eso que han servido en gran utilidad para su equipo de trabajo que puede plasmar exactamente lo que la mente de Del Toro imagina.

En el escrito también se incluyen comentarios de diversos e importantes personajes del cine y espectáculo entre los que destacan están James Cameron y Tom Cruise.

Además existe un apartado con entrevistas y comentarios de Guillermo del Toro que hacen que el lector se adentre en el proceso creativo del artista. Muchos de los comentarios que se pueden encontrar sobre el libro destacan el trabajo del mexicano, las reseñas hablan de lo maravilloso que es el mundo y la imaginación del cineasta.

“Durante las últimas dos décadas, el guionista y director Guillermo del Toro ha trazado un territorio en la imaginación popular que es exclusivamente suyo, asombrando al público con Cronos, Hellboy, Pan's Labyrinth y una serie de otras películas y esfuerzos creativos. Ahora, por primera vez, del Toro revela las inspiraciones detrás de sus motivos artísticos característicos, compartiendo el contenido de sus cuadernos personales, colecciones y otras obsesiones. El resultado es un vistazo íntimo y sorprendente a la vida y la mente de uno de los visionarios más creativos del mundo. Completo con comentarios continuos, texto de entrevistas y anotaciones que contextualizan el amplio material visual, este compendio de lujo está tan inspirado como el mismo del Toro”, explican en la descripción.

