YosStop envía carta desde la cárcel: “Jamás he dañado a alguien con intención”

Yoseline Hoffman, youtuber que fue encarcelada tras haber sido señalada por cometer un delito relacionado con pornografía, escribió una carta desde el penal femenil de Santa Martha Acatitla dirigida a su novio, el músico e influencer, Gerardo González Bañales, quien compartió el texto a través de sus redes sociales y dejó ver cuál es la postura de “YosStop” ante la difícil situación que atraviesa, además, aprovechó para dedicarle unas emotivas palabras a su novio.

En su carta dirigida a “Gerito”, la youtuber comienza diciéndole que lo extraña mucho y señala que él y los nenes, sus mascotas, son lo que más adora en el mundo por lo que le resulta muy complicado estar alejada de ellos y menciona que independientemente de la situación, todo sería más fácil si estuviera con ellos.

Enseguida, la carta cambia el color de la tinta de un rosa intenso a negro y especifica que se le acabó la tinta de su pluma, le menciona que no entiende cuál es el motivo por el que la vida los puso en esa complicada situación.

“Soy terca, necia, orgullosa, soberbia, mal hablada, egocéntrica, etc, tengo muchos defectos y áreas de oportunidad, pero jamás he sido mala persona, jamás he dañado a alguien con intención, al contrario, creo que soy transparente y honesta, tanto que es un problema a veces”, escribió la afamada youtuber.

El novio de YosStop difunfió la carta. Foto: IG: gobg29

En la segunda parte de la carta difundida por Gerardo González Bañales se aprecia que la influencer confiesa que está atravesando un mal momento en su vida en el que varias emociones la confunde, sin embargo, asegura que tiene que “aguantar vara” y se cuestiona sobre cuándo se resolverá la situación y sobre lo que pasará afuera durante su ausencia.

“Espero con ansias que esto termine”, sentencia la media hermana de Ginny Hoffman y termina su carta reiterando en diversas ocasiones su amor a Gerardo González Bañales y firma la carta como “Tu ñeña Yoss”.

Foto: IG: gobg29

Yoss recibió una visita especial

En otra de las historias compartidas por Gerardo González Bañales, el novio de YosStop reveló que visitó a la influencer en el penal femenil de Santa Martha Acatitla y escribió que la hermana de Ryan Hoffman está bien, aunque su estado de ánimo está muy decaído pues considera que la situación está disfrazada de “falsa justicia”.

El también youtuber detalló que aprovechó su visita al penal para llevarle un pastel de elote a Yoseline Hoffman, el cual podrá compartir con sus compañeras, señaló González Bañales y finalizó su mensaje asegurando que tiene plena confianza en que dominará la razón en esta situación para que muy pronto pueda reunirse con su Yoss, con quien tiene una relación de más de ocho años.