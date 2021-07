BTS: Así respondió Elton John a su homenaje en “Permission to dance”, ¿se une al ARMY?

Elton John es una de las figuras más emblemáticas de la música moderna y su influencia sigue permeando entre las generaciones actuales, prueba de ello, es que la boyband del momento, BTS, le realizó un pequeño homenaje en “Permission to dance”, una de sus últimas canciones y dicho detalle no pasó desapercibido por el intérprete de “rocketman”, quien se tomó el tiempo para mandar un mensaje a la agrupación conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

La canción “Permissión to dance” fue incluida en el más reciente EP de la banda surcoreana, el cual fue lanzado hace apenas unos días y dicho tema es el tercero que interpretan completamente en inglés, además, estuvo coescrita por Steve Mac, Ed Sheeran, Johnny McDaid y Jenna Andrews, por lo que para reforzar la influencia británica decidieron incluir una referencia de Elton John.

Dicho homenaje fue incluido en uno de los primeros versos de la exitosa canción y RM dice “When it all seems like it’s wrong just sing along to Elton John, and to that feeling we’re just getting started” lo que quiere decir, “Cuando todo parece ir mal, solo canta junto a Elton John y con ese sentimiento solo estamos empezando”, frase que es utilizada para animar a los seguidores del grupo.

Dicha referencia tuvo una gran repercusión entre los seguidores de Elton John pues el haber sido citado por uno de los grupos más exitosos de la actualidad dice mucho sobre la actualidad y vigencia de su música por lo que el reconocido compositor no dejó pasar la oportunidad para responder a la cortesía y a través de sus redes sociales escribió un mensaje para los integrantes de BTS que dejó ver que se unió al ARMY.

“Cuando todo parece ir bien, canto junto a BTS”, escribió el reconocido músico de 74 años quien dejó en claro que el pequeño homenaje de la banda surcoreana sí fue de su agrado.

Hasta el momento, ningún miembro de BTS se ha tomado el tiempo para responder el tweet de Elton John, sin embargo, este primer acercamiento entre BTS y el músico británico generó una gran expectativa pues de inmediato, cientos de seguidores de los artistas en cuestión ya comenzaron a especular sobre una posible colaboración futura, por lo que no se descarta que en un futuro no muy lejano pudieran unirse para grabar un nuevo hit mundial.

El más reciente EP de BTS fue lanzado el pasado viernes 9 de julio y está disponible en todas las plataformas digitales, incluye los temas “Butter”, “Permission to dance” y las versiones instrumentales de ambos temas, los cuales han sido todo un éxito desde su lanzamiento pues hasta el momento, tan solo en YouTube, el video de la canción “Permission to dance” acumula más de 110 millones de vistas y en otras plataformas ya se ha posicionado en los primeros lugares en tendencias.

