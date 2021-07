¿BTS aparecerá en el nuevo video de Coldplay? Esta nueva PISTA lo demuestra

¿BTS y Coldplay van a colaborar? Ambas bandas han consolidado su fama mundial, sobre todo gracias a sus canciones con letras significativas. ARMY espera que ambos puedan unir sus talentos para una colaboración y parece que podría ser posible, esta nueva pista emocionó a las fans.

Hace poco, los idols coreanos sorprendieron con un cover de "Fix You", el cual fue elogiado por Chris Martin, líder de la banda, además, muy pocos son los artistas que consiguen el consentimiento para cantar sus canciones, pero BTS los sorprendió.

Desde entonces, ARMY comenzó con las peticiones para que colaboraran juntos, rumores que han ido creciendo en las últimas semanas. En una entrevista, Chris Martin externó su admiración y apoyo hacía BTS, incluso reveló que si aparece la canción correcta, no les dirá que no.

Actualmente, la banda de rock ha estado promocionando su nuevo álbum "Music of the Spheres" y parece que estrenarán un nuevo sencillo.

¿BTS saldrá en el nuevo video de Coldplay?

En redes sociales circulan fotos de Coldplay grabando su próximo video, cuya locación tuvo lugar en España. La producción ocupó varios carteles con el idioma alienigena que la banda inventó para su concepto y parece que decidieron incluir a BTS, aunque no de manera presencial.

Los rumores comenzaron luego de que se revelaran fotos de varias frases que se ocuparon durante la filmación, una de ellas incluía el nombre de BTS en el idioma "supersolar", además estaba acompañado de palabras como amor, música, paz, unidad y corazón.

ARMY comenzó a conectar las pistas y supone que incluso podría tratarse de una canción en el futuro donde ambos colaborarán, también creen que solo son palabras con las que decidieron describirlos.

Hasta ahora, no hay una confirmación oficial, pero el nombre de BTS podría salir en el nuevo video, un paso más adelante para que se cumpla el sueño de que unan sus voces con Coldplay. El grupo K-pop no es ajeno a las colaboraciones internacionales, Permission to Dance ya se estrenó y contó con la producción de Ed Sheeran.



También se cree que lanzarán algo con Justin Bieber luego de convertirse parte de la misma compañía musical.