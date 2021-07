Thalía ha recibido FUERTES críticas por sus dientes; aquí las historias de esto

El 23 de enero de 2020, Thalía publicó un video en su cuenta de TikTok, por el que fue muy criticada por sus fans. Si bien intentaba lucir su diminuta cintura y divertir a sus seguidores con un cómico filtro, terminó llamando la atención por algo que se veía entre sus dientes.

Su video, que registró más de 42 mil "me gusta", encendió las redes con decenas de comentarios en los que le hacían notar a la también esposa de Tommy Mottola que había algo oscuro en su dentadura.

Así lució sus dientes en Tik Tok

Sin embargo, no es la única vez que ha sido criticada por su sonrisa, pues en una de sus fotos compartidas en su cuenta de Instagram en julio de 2016, en la que aparece con su esposo en Capri, Italia, sus seguidores la criticaron por lo "grande" de sus dientes, incluso también criticaron los dientes del empresario.

¿Se arreglará sus dientes?

Recientemente, la cantante Thalía informó a través de un video y fotos en sus redes sociales que se someterá a un tratamiento odontológico para enderezar y embellecer su sonrisa, ¿será verdad o se trata solo de publicidad?

"¡Hola amores! No sé si recuerdan que hace algunos meses subí una historia a Instagram quejándome de que mis dientes están chuecos, cambiando de posición. ¿Pues saben que pasó? Una compañía que ofrece alineadores de dientes transparentes monitoreados por dentistas me contactó. Entonces, me enviaron esta caja que voy a abrir con ustedes", escribió en su cuenta de Instagram.

Durante su video, mostró la caja que le envió la empresa, así como lo que incluía, entre otras cosas, una guía de cómo utilizar los productos para llevar a cabo sus tratamiento desde casa.

La cantante de pop explicó que al principio de su tratamiento, un grupos de dentistas la supervisarán y guiarán en todo su proceso. "Ahí les voy contando cómo voy quedando, pero qué emoción", dijo la actriz.

