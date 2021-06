Maribel Guardia NO se quitó las costillas como Thalía; éste es su secreto para un abdomen plano

Tras haberse rumoreado que Maribel Guardia se quitó las costillas como presuntamente lo hizo Thalía para gozar de las cinturas más pequeñas del medio, es la misma actriz y cantante costarricense quien aclaró esto.

En entrevista para el programa Hoy, Maribel Guardia no tuvo otra opción más que reírse de los rumores que señalan que se quitó las costillas, pues asegura que a su edad (62 años) ya no aguantaría una cirugía de ese tamaño.

Además Maribel Guardia asegura que ahí tiene todas sus costillas pero que agradece este tipo de rumores pues piensa que la ven muy bien de su cintura para inventar este tipo de cosas.

Comparte su secreto para tener abdomen de acero

Por otra parte, la mamá de Julian Figueroa asegura que nunca se sometería a una cirugía para hacer que su abdomen o cintura luzcan bien pues ella acude solamente al ejercicio para tener un vientre plano.

Es por eso que compartió su secreto de bella para mantener un abdomen tonificado y efectivamente tal y como lo dijo ese abdomen de acero solo es el resultado de una rutina de ejercicios para la zona abdominal.

Y es que de acuerdo con la propia Maribel Guardia de 2 a 3 veces por semana hace una serie de abdominales, esto para tonificar y hacer más fuerte la zona abdominal.

Es importante recordar, que la mamá de Julian Figueroa, siempre ha dicho que mantiene una alimentación saludable y trata de no ingerir carbohidratos, además que a diario ejercita su cuerpo, no por nada es considerada una de las mujeres más bellas del mundo del espectáculo pues a pesar de ya no ser una jovencita porta un cuerpazo como si tuviera 20 años.

bmz