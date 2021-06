Toño Mauri sufre fuerte caída mientras sigue luchando contra las secuelas de su contagio de Covid-19

Tras haberse recuperado del contagio de Covid-19, enfermedad que aún le acarrea, algunas secuelas para su salud; el actor Toño Mauri recientemente reveló que mientras sigue en plena recuperación, sufrió de una fuerte caída que lo llevó a recibir algunas puntadas en la parte superior de la ceja derecha.

Si bien el actor señaló que está muy entusiasmado con la evolución que ha tenido en el tema de su contagio de Covid-19, el popular actor señaló que en algún momento tuvo una disminución en su estado físico, lo que lo llevó a llevarse un fuerte golpe en la cabeza.

En ese sentido Toño Mauri contó que “hace dos días me caí, me tuvieron que dar unos puntitos, tropecé con mi pie derecho y me fui para adelante” agregó que por su estado de salud no tenía el suficiente peso para sostenerse, así lo confesó el también productor para el programa Sale el Sol.

El actor se mantiene estable y progresando con su recuperación a pesar de la caída. FOTO: ESPECIAL

Caída no afectó su recuperación

A pesar de haber requerido algunos puntos en la ceja, Antonio Mauri, señaló que esta caída no ha presentado alguna complicación que afecta en gran medida su recuperación, en ese sentido el actor explicó que a medida que ha ido pasando el tiempo, sus nervios y músculos se han ido reactivandose.

Fue por gracias a esa ligera recuperación que el actor logró caer de lado por lo que con la cabeza golpeó el piso y se abrió la ceja, además de que un poquito de su cadera le dolió, sin embargo, al hacerle pruebas no resultó con ningún hueso roto.

Por otra parte, el artista de 56 años confirmó que en pocos meses tendrá listo el libro en el que relatará su historia de lucha contra el coronavirus.

