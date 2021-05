Toño Mauri afirma que serie de Miguel Bosé será MÁS SORPRENDENTE que la de LuisMi

Luego de librar una dura batalla contra el COVID-19, el actor Toño Mauri expresó ya estar listo para volver a trabajar. El cantante mexicano confesó que se encuentra emocionado por volver a la vida laboral, ya que laborará en la serie biográfica de Miguel Bosé, próximo proyecto de Netflix, el cual dice será muy impactante.

“Estamos produciendo la serie de Miguel Bosé con él, él es el productor, está José Bastón también, Amir, mi socio y yo. Estamos produciendo una serie que además es fascinante, la vida de Miguel es… de verdad que, aunque alguien no lo conociera, te va a impactar, te jala, porque es una vida muy atractiva en cuestión de situaciones”, contó el hermano de Graciela Mauri.

De igual manera, el exintegrante de Fresas con Crema afirmó que la serie del cantautor español será más sorprendente que la de "El Sol", ya que su vida llamará mucho la atención de la gente por mostrar una faceta que nadie conocía del músico.

“Él es un ser increíble, y lo que él cuenta pues va a llamar mucho la atención de la gente, y es la otra cara que no conocemos, la otra cara que cuando ves a tus artistas no te imaginas ¿qué hay atrás?, ahora con Luis Miguel igual, la gente ve, estábamos acostumbrados a oírlo cantar, pero no sabíamos lo que había detrás”, explicó.

Finalmente, el también productor confesó que ha sido difícil encontrar un protagónico que pueda ponerse en los zapatos de Miguel Bosé, pues es difícil que alguien se le parezca y cante sus melodías. Por ello, Mauri dijo seguir en busca del artista que protagonice al creador de "Aire soy".

“Sé que todavía no lo ha visualizado, es difícil, si buscas a alguien como si fuera el caso de Diego (Boneta), que Diego no solamente se llega a parecer mucho a Luis Miguel, sino que él canta las canciones de la serie, la voz, podrías decir que es Luis Miguel”, concluyó. Noticias Relacionadas Toño Mauri prepara un documental sobre su amarga experiencia contra el Covid-19

Antonio Mauri Villariño, mejor conocido como Toño Mauri, es un actor y cantante mexicano conocido por su participación en telenovelas y por haber formado parte del conjunto musical Fresas con Crema.

El año pasado, el actor atravesó por una difícil situación luego de contagiarse de COVID-19, en donde se le hizo un doble trasplante de pulmón así como una traqueotomía para que pudiera sobrevivir.

