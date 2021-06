María Félix le tenía miedo a esta hermosa actriz, temía la opacaría son su belleza: VIDEO

Nadie puede negar que la actriz María Félix fue una de las mujeres más bellas en la Época de Oro del Cine en México, pero no era la única, otras actrices también destacaban en aquellos años por su hermosura, y según algunos rumores "La Doña" le tuvo miedo a una de esas famosas intérpretes.

De acuerdo con lo que se ha dicho desde hace muchos años, Félix no aceptó trabajar con la hermosa Elsa Aguirre en la película "La cucaracha", la cual se estrenó en el año de 1959, y en su lugar entró otra de las grandes actrices de la época, Dolores del Río; esto supuestamente se debió a que "La Doña" tuvo miedo de ser opacada.

Recientemente, en una entrevista que tuvo Aguirre con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, fue cuestionada al respecto de estos rumores y comentó que "algo pasó ahí", pues era ella quien estaba considerada para actuar en la cinta. Además, aceptó que sí lloró, pues considera que era la oportunidad para que no existiera más rivalidad.

Elsa fue considerada una de las actrices más bellas de la época. Foto: Especial

La rivalidad entre María Félix y Elsa Aguirre

En las redes circula una fotografía de Félix y Aguirre abrazadas, y de acuerdo con la propia Elsa, esta imagen corresponde a una ocasión en la que se encontraron y decidieron dejarse fotografiar juntas pues en realidad no existía una rivalidad, pues ella nunca quiso parecerse a "La Doña".

Las actrices fueron fotografiadas en una ocasión, aunque no eran amigas. Foto: Especial

En una entrevista con la Mónica Garza, Elsa aseguró que ella no se ponía a pensar en María Félix , y considera que era una persona muy bella, pero nunca quiso tener una rivalidad con la actriz. Mientras que recientemente volvió a confirmar lo dicho hace unos años, cuando afirmó que jamás pretendió una amistad.

"Creo que me gustaba más como artista, atractiva la mujer, nos hizo famosos en el mundo entero, no fuimos amigas y yo no pretendí parecerme a nadie”, explicó Elsa Aguirre, quien actualmente tiene 90 años y sigue siendo considerada una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo.

