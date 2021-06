BTS: Estas serían las canciones que escucharás en Muster 2021 "Sowoozoo" ¿te lo vas a perder?

BTS revela poco a poco detalles de lo que será su reunión anual Muster 2021 Sowoozoo. El ARMY está muy emocionado, pues el evento que será transmitido en línea promete tener grandes sorpresas, así como canciones que regularmente no cantan en concierto.

Las expectativas están al tope, pues el año pasado los fans de la agrupación de k-pop no pudieron disfrutar de esta serie de conciertos debido a la emergencia sanitaria de Covid-19. Sin embargo, ahora regresan con la edición SOWOOZOO, nombre que es una romanización única de "소우주" que significa microcosmos.

El fanmeeting está en el marco de su octavo aniversario y complementa la celebración de FESTA 2021, en donde realizan una serie de actividades para conmemorar sus años de carrera.

BTS anunció el Muster 2021 Sowoozoo a finales de mayo

¿Qué canciones tocarán en el BTS Muster 2021?

Muster Sowoozoo promete ser un gran evento, por lo que se dividirá en dos fechas. La primera se realizará el domingo 13 de junio, mientras que el 14 de ese mismo mes se realizará el WORLD TOUR VERSION, donde incluirá sus éxitos y un set de canciones en idioma extranjero.

Una de las sorpresas que la banda preparó para sus seguidores es que estos podían participar en el evento. BigHit lanzó la dinámica ARMY IN ECHO, una actividad para que los fans participen cantando Fire, So What, Dis-ease, Mikrokosmos y Not Today. La recepción de los videos interpretando estos temas estuvo abierta hasta el 6 de junio.

Debido a la elección de canciones que se pidió interpretar, el ARMY especula que éstas serán parte del setlists de los conciertos. Además, esperan que Dynamite y Butter también sean interpretados por V, Jimin, J-Hope, JungKook, Jin, RM y Suga.

Pero la gran sorpresa para el show sería "Daechwita" de Agust D, nombre que recibe el rapero Suga en sus trabajos en solitario.

