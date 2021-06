Alfredo Adame recibe burlas tras fracaso electoral; así lo describen en Wikipedia

Alfredo Adame tiene una amplia carrera en la televisión mexicana donde ha participado como actor de telenovelas y presentador de diferentes programas, sin embargo, todo eso dejó de ser relevante pues parece que, de ahora en adelante, la máxima referencia de Adame será su fallida incursión en la política pues en Wikipedia ya se modificó su descripción y resaltan su penosa derrota electoral.

Luego de que se diera a conocer que Alfredo Adame, candidato del partido Redes Sociales Progresistas a la diputación federal por el distrito 14 correspondiente a Tlalpan, solo consiguió mil 119 votos en las elecciones, algún usuario de la famosa enciclopedia virtual se dio a la tarea de modificar el perfil del conductor y enfatizó que el Adame solo obtuvo 1% de los votos en su derrota electoral.

Tras esta modificación, además de algunos datos biográficos de Alfredo Adame, ahora se agregó a su currículum su derrota electoral, en la que salió victoriosa su ex cuñada Rocío Banquells, quien tras conseguir la diputación federal por el distrito 14 de Tlalpan aseguró que su Adame está en lugar que merece.

Adame responde a las burlas

Tras su desastrosa participación en las elecciones, Alfredo Adame recibió todo tipo de burlas en redes sociales, sin embargo, algunas de las que más llamaron la atención fueron las de su contrincante electoral, Rocío Banquells, su ex esposa, Diana Golden y las de sus archirrivales, Carlos Trejo, el afamado cazafantasmas y el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Intante, quienes no dejaron pasar la oportunidad para exhibir al conductor.

Fue durante una entrevista para el programa de espectáculos llamado “Chismorreo” de Multimedios donde el ex candidato arremetió contra sus detractores, inicialmente, aseguró que perdió la elección porque hubo ‘mano negra’ y aseguró que Rocío Banquells no está preparada para asumir un cargo de este tipo pues no tiene la preparación necesaria.

Respecto a Gustavo Adolfo Infante y Carlos Trejo los llamó marranos y adelantó que muy pronto revelará algunos de los secretos más oscuros del periodista de espectáculos y aseguró que no tienen derecho a criticarlo pues en su carrera no han tenido un solo éxito.

Mencionó que lo que opinen sus detractores lo tienen sin cuidado pues considera que son unos idiotas que se aliaron con el Rey Grupero para empezar un movimiento en su contra y promover que no lo favorecieran con su voto en las elecciones.

Para finalizar su participación y muy fiel a su estilo, también lanzó algunos comentarios negativos en contra de los conductores de “Chismorrero” pues luego de llamarlos idiotas, aseguró que su opinión es la que cuenta y no la de sus detractores que solo buscan desprestigiarlo.

De momento, Adame aseguró que retomaría su vida de manera normal como empresario, sin embargo, aseguró que seguirá en la búsqueda de llegar a un cargo público pues tiene una responsbailidad social con la gente y aseguró que seguirá su camino político de la mano de algún partido que no tenga manchas.

uD83DuDCFA #Chismorreo | Alfredo Adame nos cuenta si él votó por si mismo… uD83DuDC40uD83DuDE31uD83DuDC47 pic.twitter.com/lUXWeHXtlZ — Chismorreo (@ChismorreoTv) June 8, 2021

