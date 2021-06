Exatlón México: Mati Álvarez y Casandra Ascencio pelean por premio de la Copa Exatlón

Este martes los nombres de dos famosas atletas de Exatlón México se convirtieron en tendencia en redes sociales; se trata de Casandra Ascencio y Mati Álvarez, ganadora de la cuarta temporada del reality show, todo surgió luego que los seguidores de Casandra en redes sociales le preguntaran si se le caía bien la campeona del programa, por lo que Ascencio respondió que sí, sin embargo, reveló que había un tema delicado de por medio por lo cual no se llevaban bien.

Fue durante una transmisión en vivo en donde Casandra aseguró a sus seguidores que no mantenía una buena relación con su excompañera y que esto se debía a que había un tema delicado entre ellas; trascendió que al parecer Mati no habría compartido con Casandra el premio que obtuvo tras ganar la Copa Exatlón. Una vez que se dio a conocer esta información los internautas comenzaron a viralizar la noticia y la volvieron tendencia en redes al opinar sobre el tema.

Ha sido Christian Anguiano, conocido como “Yomi”, quien desde Twitter reveló qué ocurrió realmente y cómo fue que inició el pleito: el atleta sacó a la luz todo lo que hay detrás de la presunta mala relación que existe Mati Álvarez y Casandra Ascencio, “Yomi” aseguró que todo comenzó durante la Copa Exatlón en donde Mati había prometido a Casandra darle una parte del premio que obtuvo.

“Yomi” revela la verdad detrás del pleito

En una serie de mensajes que Christian Anguiano compartió en su cuenta de Twitter expuso que Mati Álvarez habría hecho un pacto con Casandra Ascencio, en el cual le prometió que compartiría con ella la mitad del premio si llegaban a la final juntas, sin embargo, al parecer este acuerdo no fue respetado por Mati:

“Esto es sencillo, así es como pasó: En la copa internacional ya todos saben de qué hablo @matialvarezs pacto con @ascencio_cass dividirse la mitad del premio siempre y cuando llegarán a la final juntas”, escribió.

Esto es sencillo, así es como pasó: En la copa internacional ya todos saben de qué hablo @matialvarezs pacto con @ascencio_cass dividirse la mitad del premio siempre y cuando llegarán a la final juntas. — Christian A. Anguiano Flores (@Yomiwrmex) June 8, 2021

“Yomi” aseguró en la red social que ellos contaban con un grupo de WhatsApp en el cual Mati se había comprometido a darle a Casandra una parte del premio de la Copa Exatlón, pero al parecer la tricampeona de Exatlón México finalmente se arrepintió y no lo hizo.

“Total, que cuando supo Cas que ya estaban pagando el premio pues ya era tarde y ya estábamos en la 4 temporada todos adentro. Durante el programa como ya saben Cas y Mati son las rivales no 1 y tiene que haber rivalidad y todo lo que ya saben supuestamente Mati se enteró que Cas hablaba súper mal de ella y así y yo honestamente siento que jamás se sobre paso la línea entre una buena rivalidad,” continuó “Yomi” en su narración.

Gracias a todos por su apoyo. Saben que no soy de malas vibras , pero para nada me voy a dejar. Ya estoy afuera , acá si puedo defenderme de lo que dicen uD83DuDC9B — Mati Alvarez (@matialvarezs) June 8, 2021

“Cuando regresamos a CDMX Cas le pide a Mati hablar lo cual Mati no se veía muy convencida, pero al final cedió. Y resulta que ya no me quiere dar su parte acordada que, porque se enteró que hablaba mal de ella, pero jamás le dijo Mati con claridad que era lo que supuestamente Cas hablaba de ella.”, explicó. Una vez que se dieron a conocer estos mensajes los fans se dividieron en opiniones a favor y en contra de una y otra atleta, por lo cual esta mañana se volvió tendencia en redes sociales.

MP