Decrece trabajo de cineastas mexicanas

El 2019 fue un año récord en la industria cinematográfica mexicana, al producirse 216 películas, la mayor cifra en toda su historia. De éstas, 44 fueron dirigidas por mujeres, lo que representa 20.37 por ciento, sin embargo, este número es menor en comparación al trabajo de las cineastas de hace 10 años, cuando hubo 24 por ciento de filmes hechos por directoras, según datos del anuario estadístico del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

Pese a esta cifra, la cineasta y productora Astrid Rondero considera que en esta década se ha dado un avance a cuenta gotas y cree que la situación es positiva para el género, en ese sentido los números la respaldan.

En 2015, se llegó a 24.28 por ciento de cintas hechas por mexicanas, pero la cifra cayó un año después a 22.83 por ciento. En 2017, el panorama cambió positivamente, con 23.86 por ciento, para 2018 la cifra fue de 25.26, cinco puntos arriba de lo que fue un año antes de la pandemia, la cual detuvo filmaciones, por lo que no hay registros de Imcine.

Rondero, quien también es maestra de cine, señaló que el problema viene desde la educación: “Si hay una presencia mayor de directoras, pero donde se hace el cuello de botella es en la cantidad de mujeres que entran a estudiar esta disciplina, es un porcentaje bajo, sumado a que a lo largo de la carrera encuentran más retos”.

Este punto lo comparte la cineasta Sofía Gómez Córdova, quien también es docente, ella recordó que el trabajo de las estudiantes era menos reconocido por parte de sus colegas. “No entendía porque no veían virtudes en guiones escritos por chicas, no creo que estas personas lo hicieran de manera consciente, creo que es un prejuicio que está como chip”, afirmó.

Rondero considera que esta pandemia dejará varios obstáculos más, tan sólo el mayor número de deserción escolar fue por parte de las alumnas, pero agradece que la presencia femenina ya se note en todo el equipo de producción, porque ahora ya hay más directoras de fotografía, ingenieras de audio y sonido, entre otras áreas.

EN EL MUNDO

A nivel internacional, la situación no cambia mucho, hasta 2018, 17 de los festivales de cine más representativos, por su alcance, ubicación y exposición, sólo contaron con cerca del 50 por ciento de presencia femenina, los otros 35 que se hacen al año tuvieron un 30 por ciento de promedio.

DATOS

En 2018, la New York Film Academy señaló que sólo 16.9 por ciento de las películas de ficción están dirigidas por mujeres. En los últimos 20 años, el número de directoras no ha crecido más de un 3 por ciento, según la organización Women Make Movies. Rondero estrenó este año en cartelera comercial, la película “Los días más oscuros de nosotras”. Astrid es productora de la multipremiada cinta “Sin señas particulares” que llega a salas el 5 de agosto. El primer trabajo que dirigió Sofía Gómez Córdova fue el cortometraje “Fito y Bety” en 2003.

NÚMEROS

52 Festivales se realizan año con año en el mundo.

4 créditos como directora tiene Astrid Rondero.

2017 Gómez presentó la cinta “Los años azules”.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

