BTS Muster Sowoozoo: Fecha, horario y PRECIO del evento online

La reunión anual de BTS está cada vez más cerca. Muster Sowoozoo 2021 se realizará en el marco de los festejos del octavo aniversario de la banda de k-pop y el ARMY de todas partes del mundo podrá presenciar este evento, pues este año será online.

El año pasado el grupo tuvo que suspender BTS Muster debido a la emergencia sanitaria. Sin embargo, esta edición prepara grandes sorpresas para "SOWOOZOO" -nombre que recibe esta edición y el cual es una romanización única de "소우주" que significa microcosmos-.

Una de las sorpresas más grandes es que los fans de la banda surcoreana podrán participar en el evento. BigHit lanzó la convocatoria para ARMY IN ECHO, una dinámica para que los fans participen cantando Fire, So What, Dis-ease, Mikrokosmos y Not Today. Quienes quieran colaborar tendrán que llenar el registro de Google y enviar su participación del 2 al 6 de junio.

¿Cuándo es BTS Muster Sowoozoo 2021?

El fanmeeting Muster Sowoozoo es un gran evento, por lo que se transmitirá en dos fechas, las cuales tendrán dinámicas y conceptos distintos. La primera se realizará el domingo 13 de junio, mientras que el 14 de ese mismo mes se realizará el WORLD TOUR VERSION, donde incluirá sus éxitos y un set de canciones en idioma extranjero.

¿A qué hora ver BTS Muster Sowoozoo en México?

Para estos dos días, la transmisión online comenzará a las 6.30 pm (hora de Corea del Sur). Mientras que en México será a las 4:30 am. Aquí te dejamos otros horarios de Latinoamérica:

Perú, México, Colombia, Ecuador: 4.30 a. m.

Chile, Venezuela: 5.30 a. m.

Argentina, Brasil: 6.30 a. m.

Estados Unidos (este): 5.30 a. m.

¿Cuánto cuesta el BTS Muster Sowoozoo?

Los accesos se adquieren por medio de a través de Weverse y tiene varios tipos de boletos dependiendo de la calidad de imagen y si deseas acceder a uno o a ambos días del fanmeeting.

Pase para 1 día (HD single view): 49.500 wones / alrededor de 880 pesos mexicanos.

Pase para 1 día (HD multiview): 49.500 wones / alrededor de 880 pesos mexicanos (Solo membresía)

Pase para 1 día (HD multiview + 4K): 59.500 wones / más de mil 60 pesos (Solo membresía)

Pase para 2 días (HD single view): 90.000 wones / más de mil 600 pesos

Pase para 2 día (HD multiview): 90.000 wones / más mil 600 pesos (Solo membresía)

Los boletos para Sowoozoo 2021 iniciaron desde el 26 de mayo y estarán disponibles hasta el día del evento. Por otro lado, los tickets que dan acceso a dos fechas estarán disponibles hasta las 7.29 p. m. del 13 de junio (KST.)

mfa