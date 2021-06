BTS: Army podrá cantar en vivo en el Muster 2021 con un concurso

¡Canta junto a BTS en el MUSTER 2021 SOWOOZOO! La boyband surcoreana celebrará su octavo aniversario K-pop el próximo 13 de junio, día en que realizará su concierto anual y ARMY podrá unirse al escenario en vivo. Así podrás participar en su concurso.

La agencia BigHit reveló la nueva dinámica del grupo para integrar a sus fans en los próximos conciertos. En el cartel de MUSTER SOWOOZOO se colocaron algunas pistas que revelan parte del setlist para el show online.

BTS cantará Fire, So What, Dis-ease, Mikrokosmos y Not Today. ¿Cómo puedes participar? Las fans deberán llenar un registro a través de Google y enviar un audio donde interpreten la canción o los fanchants. Las afortunadas ARMY podrán cantar junto a los idols en vivo.



La agencia explicó que el concurso tratará de editar y poner las pistas durante el concierto online, para crear la experiencia de un show en vivo y mostrar su apoyo a Bangtan. Puedes participar con las canciones que tú quieras, la fecha límite es del 2 al 6 de junio para poder postularte.



También se cree que el contenido podría editarse para incluirse en el DVD del MUSTER. Este concurso de BTS solo aplica para el día 1 del concierto de aniversario, ya que el evento BTS World Tour Version del 14 de junio será una presentación de singles en idioma extranjero como "Dynamite" o "Butter".

¿Cuál es la diferencia entre el MUSTER y el FESTA de BTS?

Aunque los dos eventos se realizan el mismo día, no debes confundirte con el FESTA 2021. Este evento festeja el aniversario de BTS con una serie de actividades programadas como videos o fotos especiales para conmemorar sus 8 años de carrera y agradecerle a ARMY su apoyo.



El MUSTER 2021 SOWOOZOO es un fanmeeting que se realiza anualmente; sin embargo, debido a la situación mundial, BTS decidió realizar el show de forma online a través de Weverse. Los boletos van desde los 800 a los 2mil pesos, dependiendo el paquete que adquieras para verlo en definición 4K y con diferentes ángulos de cámara .

En el MUSTER también realizan algunas actividades y juegos para convivir con ARMY.

