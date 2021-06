Survivor México: ¿Quién saldrá este 4 de junio? Participante se debate entre la vida y la muerte

Este 4 de junio se vivirá una noche impactante en Survivor México pues luego que anoche las tribus se mezclaran los sobrevivientes deberán encontrar el acoplamiento entre sus nuevos compañeros de equipo, sin embargo, no solo los equipos cambiaron, también las reglas y esto podría traer la desesperación de los participantes.

De acuerdo a lo que se puede observar en el adelanto del capítulo que disfrutaremos esta noche, como cada viernes comienzan los retos para la supervivencia, sin embargo, un pequeño detalle cambiará el rumbo de la historia.

A diferencia de otras semanas, en esta ocasión los equipos solamente competirán por el tótem de inmunidad grupal por una ocasión, así que los nuevos equipos deberán dejar todo en esta prueba.

¿Cynthia se debate entre la vida y la muerte?

En el avance que se publicó en las redes sociales oficiales de Survivor México además de ver una alianza entre Cynthia, Kristal y Alejandra podemos ver que la capitana de los Jaguares sufrirá un terrible accidente que la pondrá a entre la vida y la muerte.

Las imágenes son impactantes pues se ve a Cynthia y a Denisha luchando en la prueba y de repente la exparticipante de Masterchef parece que pierde el conocimiento a lo que inmediatamente el equipo médico entra al rescate de la participante.

Entre gritos alguno de sus compañeros grita: “¡Ey! Cynthia no te me vayas”, mientras que los demás integrantes no pueden creer lo que está ocurriendo pues sus caras de asombro hablan por sí mismo.

Hasta el momento, la producción de Survivor México no ha revelado el estado de salud de Cynthia por lo que tendremos que esperar hasta esta noche para conocer qué fue exactamente lo que le sucedió así como todo sobre su evolución médica.

bmz