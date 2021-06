Sofía Vergara lo mueve al ritmo de J. Balvin y conquista las redes con ajustado jumpsuit: VIDEO

La actriz Sofía Vergara volvió a conquistar las redes y dejó a sus fans encantados con su sensual baile al ritmo de la canción "Qué Más Pues?" del reguetonero J.Balvin y María Becerra. Además, la también modelo presumió su cuerpazo en un jumpsuit azul que es la tendencia del verano.

Vergara, quien es originaria de Colombia y se ha nacionalizado estadounidense, es una de las latinas más exitosas en Hollywood, quien ha sido ganadora de múltiples premios y gracias a su actuación en la serie "Modern Family" es considerada una de las mejores actrices cómicas de la televisión estadounidense.

En el año 2020, fue una de las actrices mejores pagadas del mundo, gracias a sus campañas publicitarias para reconocidas marcas de bebidas y maquillaje. En el 2014, la revista Forbes la ubicó en el puesto 32 en la la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo.

Vergara es considerada una de las latinas más exitosas en EU. Foto: Especial

Sofía Vergara lo mueve al ritmo de J. Balvin

Este jueves Sofía, de 48 años, dejó a sus casi 22 millones de seguidores en Instagram enamorados con sus movimientos, pues la guapa colombiana publicó en su cuenta un video en el que se luce bailando con de una canción de Balvin, con lo que dejó claro que sigue teniendo el gran ritmo tan característico de los latinos.

Enfundada en un jumpsuit de color azul con estampado tie dye, la actriz y empresaria acompañó su clip con la frase: "Take me back to casa chipichipi" (Llévame de regreso a casa chipichipi), dejando ver su también característica forma de hablar en la que combina el inglés con el español y que tanto gusta a sus fans.

Vergara sin duda conquistó las redes con su baile y demostró porque es una de las mujeres más seguidas en el mundo del espectáculo. Hasta el momento y a menos de 24 horas de haber compartido su video, ha recibido más de 800 comentarios y 102 mil "me gusta".

