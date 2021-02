Pierde exprometido de Sofía Vergara juicio para usar sus EMBRIONES congelados

A pesar de que Sofía Vergara está felizmente casada con el actor Joe Manganiello, sigue enfrentado algunos conflictos con una de sus exparejas, Nick Loeb. Sin embargo, tras una larga disputa legal, la actriz por fin podrá liberarse de ello.

La colombiana mantuvo una relación con el empresario del 2010 al 2014. Durante ese lapso de tiempo, congelaron varios embriones, los cuales fueron concebidos a través de la fertilización in vitro en el Centro Reproductivo ART en Beverly Hills, con el fin de tener la opción de formar una familia si alguna vez lo decidían. Pero fue ese mismo motivo el que los llevó a separarse, él quería casarse y tener hijos. Ella no compartía ese anhelo, pues ya era madre de un niño llamado Manolo.

Han pasado casi 7 años desde su ruptura y desde entonces se han enfrentado en el ámbito legal. Loeb planeaba mantener la custodia completa de los embriones con el fin de conservarlos y convertirse en padre posteriormente. Mientras que ella pidió a la jurisdicción de California que le prohibieran tener acceso a éstos sin el consentimiento de ella.

El empresario de 45 años aseguró que Sofía no tendría ninguna responsabilidad con los infantes y que él se aseguraría de darles todo lo necesario. Y ella indicó que esto era una vulneración a su persona, ya que el procedimiento fue realizado para usarse únicamente con la voluntad de ambos. Además, afirmó que su ex-prometido buscaba llamar la atención y aprovecharse de su éxito por este medio.

Las autoridades del estado le negaron la custodia al empresario, por lo que él decidió hacer un segundo intento en la corte de Luisiana. Sin embargo, ésta también rechazó la solicitud de Loeb. La decisión del tribunal no estuvo fundamentada en los argumentos de las partes, sino en el hecho de que el exnovio de la actriz no tiene un domicilio legal en la entidad ni alguna conexión con ésta, por lo que no es una causa que le competa.

