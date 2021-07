Revelan identidad de la mujer que acusó a Marilyn Manson por agresión sexual; ya son 4 en 2 meses

Marilyn Manson está siendo demandado por otra mujer, convirtiéndola en la cuarta en solo dos meses, por agresión sexual. La demanda contiene muchas más acusaciones inquietantes, todas las cuales Manson y su equipo han negado rotundamente.

Según los nuevos documentos legales, la modelo Ashley Morgan Smithline afirma que el rockero comenzó a contactarla en 2010 a través de las redes sociales y le dijo que quería incluirla en un próximo proyecto cinematográfico. Al parecer el músico desarrolló una obsesión por la modelo e incluso la denominaría como "la chica perfecta para él".

Ella afirma que Marilyn Manson la llevó en avión a Los Ángeles en noviembre de ese mismo año y le pidió que se mudara a su apartamento. Ella lo hizo y comenzaron una relación sexual consensuada.

Sin embargo, Smithline alega que días después de mudarse con Manson, ella "se despertó de la inconsciencia con los tobillos y muñecas atados detrás de la espalda y Manson penetrándola sexualmente". Ella afirma que le dijo que no varias veces, pero él le dijo que se callara y le apretó las costillas con tanta fuerza que le causó lesiones, junto con lesiones en sus partes íntimas.

Según los documentos, Manson la agredió sexualmente de nuevo el mismo mes, después de que la estrangulara y la obligara a acostarse. Smithline afirma que "agarró un cuchillo junto a la cama y comenzó a cortarle el hombro, la parte interna del brazo y el estómago". Ella dice que entró en estado de shock y todavía tiene cicatrices de los cortes.

En otra ocasión, ella afirma que le rompió la nariz durante el sexo forzado. A pesar de esto, Smithline aseguró que continuaron saliendo hasta enero de 2013. Ella dice que Manson frecuentemente amenazó su vida, la mantuvo confinada en un espacio oscuro, abusó físicamente de ella, la llamó antisemita e implementó tácticas de tortura para mantener el control sobre ella.

Junto con la agresión sexual, la modelo está demandando a Marilyn Manson por infligir intencionalmente angustia emocional.

Manson también ha sido demandado recientemente por agresión sexual por la actriz de "Juego de Tronos" Esme Bianco, su ex asistente Ashley Walters y un acusador no identificado. Sin dejar a un lado, la primera acusación en su contra por parte de su ex novia, la actriz Evan Rachel Wood.

Un portavoz de Manson negó estas fuertes acusaciones. "Negamos enérgicamente las afirmaciones de la Sra. Smithline. Hay tantas falsedades en sus afirmaciones que no sabríamos por dónde empezar a responderlas. Esta relación duró menos de una semana en 2010. " El portavoz afirma que Manson no ha visto a Smithline desde año.

AV