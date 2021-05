Emiten orden de arresto contra Marilyn Manson por escupir en concierto: VIDEO

El cantante Marilyn Manson vuelve a acaparar los titulares, ahora por presuntamente evadir a las autoridades en New Hampshire, Estados Unidos, que tienen una orden para arrestarlo por escupir en un concierto.

Según el Departamento de Policía de Gilford en New Hampshire, Manson enfrenta dos cargos de delito menor de agresión simple, que involucra a un camarógrafo en el Bank of New Hampshire Pavilion, en dicha ciudad.

Incluso se ha localizado un video que muestra a Manson metiendo la cara directamente en la lente de la cámara y tirando una gran cantidad de saliva. Las imágenes, bastante gráficas, de esta cámara se plasmaron en las pantallas gigantes durante el show.

La policía confirma que el presunto asalto tuvo lugar durante ese concierto de agosto de 2019, y dice que el camarógrafo fue contratado por el recinto. El Bank of New Hampshire Pavilion es un anfiteatro con capacidad para unas 8.000 personas. Manson tocó en un espectáculo allí con Rob Zombie y Twins Of Evil el 18 de agosto de 2019.

Estos son los cargos que enfrenta Marilyn Manson

Según fuentes familiarizadas con el caso, el camarógrafo alega que le cayó saliva encima y por eso acudieron a la policía. Informaron que la presunta víctima "no sufrió lesiones", pero que Manson fue acusado porque escupir constituye "contacto físico sin privilegios".

Los policías afirman que Manson, su agente y su equipo legal conocen la orden desde hace algún tiempo y, a pesar de eso "él no ha hecho ningún esfuerzo por regresar a New Hampshire para responder a los cargos pendientes". Aunque fuentes por parte de Manson lo niegan y dicen que han estado pendientes de la orden de arresto.

Los delitos menores de clase A, como los dos cargos que enfrenta Manson, conllevan una sentencia de cárcel de menos de un año y una multa de $ 2,000 o menos en New Hampshire.

Marilyn Manson también ha sido blanco de diversas acusaciones de abuso sexual y comportamiento sexual inapropiado por siete diferentes mujeres, entre ellas la actriz Evan Rachel Wood, sin embargo, en ese tema no ha tenido aún problemas legales.

AV