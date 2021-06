¿Pedrito Sola se va de Ventaneando? Participará en esta divertida película

Los rumores sobre la supuesta salida de Pedrito Sola de Ventaneando volvieron a tomar fuerza hace unos días debido a que el querido conductor se ausentó de la emisión del programa del lunes 28 de junio, sin embargo, en su regreso al programa Pati Chapoy lo obligó a revelar por qué no había asistido por lo que Pedrito no tuvo otra opción más que confesar que se encuentra en un nuevo proyecto dentro de la industria cinematográfica.

Inicialmente, Pedrito Sola intentó mantener oculto su nuevo proyecto justificando que no había asistido al programa porque que había visitado a su médico por algunos problemas de salud, sin embargo, la conductora no le creyó su versión y lo obligó a revelar la verdadera razón de su ausencia por lo que Pedrito mencionó que no había ido porque había participado en el doblaje de una película animada y señaló que es su cuarto proyecto de doblaje que hace y aseguró que es una experiencia maravillosa.

¿En qué película participará Pedrito Sola?

Fiel a su estilo, Pati Chapoy no se quedó conforme con la información emitida por Pedrito Sola y quiso saber cuál era la película de la que se trataba por lo que se mostró insistente hasta que finalmente su compañero de emisión reveló que la película en la que participará es “Hotel Transylvania: Transmormania” donde nuevamente interpretará al abuelo Van Helsing, reveló.

¿Saldrá del programa para continuar con su proyecto?

De momento, el querido conductor no ha emitido información sobre su posible salida del programa y se desconoce qué tan avanzados están los trabajos del doblaje de la nueva producción de Sony Pictures Animations, sin embargo, es poco probable que este proyecto obligue a Pedrito Sola a dejar definitivamente “Ventaneando”, programa en que lleva más de dos décadas conduciendo junto a su entrañable amiga Pati Chapoy y Daniel Bisogno.

¿Por qué lo eligieron para la película?

Esta no es la primera vez que Pedrito Sola es considerado para participar en el doblaje de una película de esta exitosa saga de películas infantiles, pues una de las figuras de la televisión mexicana más queridas pues desde 1996 ha conquistado al público con su carisma y peculiar forma de comentar las polémicas del mundo del espectáculo.

Además, Pedrito Sola ha encontrado la manera correcta de mantenerse vigente entre las nuevas generaciones pues sus ocurrencias, errores e incluso su identidad de género lo han convertido en todo un influencer entre el público juvenil por lo que es la producción de “Hotel Transilvanya” lo ha considerado para tener una figura que conecta fácilmente con el público a través de su voz.

Conmueve las redes

Hace unos días, el querido conductor aprovechó el “Día del padre” para recordar a su progenitor y se mostró melancólico pues a través de su perfil de Twitter felicitó a todos los papás y recordó que tuvo al mejor pues aseguró que su padre siempre lo apoyó de forma incondicional pese a ser de “naturaleza diferente”, haciendo alusión a su identidad de género por lo que recibió cientos de mensajes de apoyo de sus seguidores.

