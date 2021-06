¡Primero Pedrito Sola con la mosca! Ahora Daniel Bisogno casi se ahoga con una pasa en Ventaneando

Cómo olvidar aquel episodio en que durante una transmisión en vivo del programa de espectáculos Ventaneando Pedro Sola casi se come una mosca de gran tamaño que se encontraba en su café, el susto en aquel momento solo quedó en risas; sin embargo, el día de ayer otro episodio parecido sorprendió a los conductores del popular programa ya que Daniel Bisogno casi se ahoga con una pasa.

Así lo dio a conocer Pedrito Sola en una narración que compartió en las redes sociales del programa, en donde el conductor describió el tremendo susto que se llevaron en el set de Ventaneando al ver que su compañero no podía respirar luego de atragantarse con unas pasas que se encontraba comiendo instantes antes de entrar al aire.

“¡Casi nos quedamos sin Muñeco! Por culpa de una pasa, @DaniBisogno ya se nos estaba ahogando en pleno foro y @pedrosola nos tiene la anécdota, ¡nos dio tremendo susto!,” compartió el programa en su cuenta de Twitter. Pedrito Sola narró lo que sucedió detrás de cámaras con Daniel Bisogno; muy fiel a su estilo, con un toque de humor y picardía, explicó que por poco y se quedaban ¡sin muñeco!

Bisogno se estaba ahogando frente a sus compañeros

Pedrito Sola aparece en una grabación contando que solo “a unos minutos de empezar el programa, Daniel Bisogno como siempre está en la luna, pero eso sí, come y come y el teléfono. Y de repente vemos que se levanta y avienta el teléfono al suelo ‘y dije ay qué raro’, se bajó a recogerlo, pues resulta que se estaba ahogando”, comenzó su narración.

Al no comprender qué ocurría, el conductor refirió que intervino un elemento de la producción para ayudar a Bisogno: “Y entonces vino un alma caritativa, y que lo abraza de la cintura, y escupió la pasa verde que se estaba comiendo, entonces ya ahorita se puso el velo de novia (Bisogno),” detalló Pedrito Sola en la grabación.

Sus compañeros de programa, quienes lo acompañaban en el foro, lo escuchaban atento, entre ellos el propio Daniel Bisogno quien refirió: “Casi me muero público”. Daniel también dio su versión de lo ocurrido: “Casi me muero, no saben ustedes lo qué sentí, no me entraba aire por ningún lado, horroroso, ya me había pasado otras veces. Pero esta vez si me entró la desesperación, me paré y aventé mi teléfono”.

Tras publicarse el video en las redes sociales los seguidores del programa, entre ellos los admiradores de Daniel Bisogno, compartieron mensajes en el post en donde reconocieron que se preocuparon tras conocer el incidente: “Nos preocupas muñeco”, “¿Todo bien” y “Ya no comas en el foro”, fueron solo algunos de los comentarios que publicaron. Luego del susto, el conductor aseguró ya sentirse bien por lo que la transmisión de Ventaneando continuó de manera normal y sin contratiempos.

