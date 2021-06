Revelamos la verdadera personalidad de Daniel Bisogno a través de su autógrafo: VIDEO

Daniel Bisogno platicó con Maryfer Centeno para Signatura de El Heraldo de México quien a través de su firma nos dejó conocer un poquito más de su personalidad, aquellos datos que nadie conocía y hasta él mismo se sorprendió.

La grafóloga Maryfer Centeno reveló que Bisogno, es una persona muy intensa, es muy protector y sobre todo demasiado leal; se pone la camiseta y todo lo que conlleva mantener su lealtad con quien le rodea.

Es un hombre dominante en la cama y muy sexual. Es retador, competitivo y está pensando en su futuro económico, respecto a esto último, el conductor de Ventaneando confesó que después de esta pandemia quiere retomar su proyecto de abrir un antro ya que se vio detenido cuando comenzó toda esta crisis sanitaria.

"O me quieren o me odian", Bisogno compartió que con su forma de ser no hay medias tintas, es muy marcada la línea incluso confesó tener más portadas el año pasado que la misma Ninel Conde. Ante ello, Daniel cree que la publicidad buena o mala siempre es benéfica y hay que hacer caso omiso a las cosas que uno sabe que no son ciertas.

Daniel compartió cómo fue que su pequeña Micaela le ha cambiado su forma de ver la vida, nunca pensó que su hija se pareciera tanto físicamente a él, "ser padre es una grata experiencia", compartió.

Daniel Bisogno confiesa que sí es muy sexual y es muy entregado pero también desconfía mucho.

Su niñez fue muy tranquila porque él era muy bien portado, a pesar de que su padre tenía mano dura, las reglas eran muy estrictas en casa, incluso su primer automóvil se lo compró estando ya en Ventaneando por lo que en un inicio le tocó dar sus primeros autógrafos cuando se transportada a la televisora en un pesero.

Se confiesa soñador y confía en que la gente que lo quiere sabe bien quién es él. Daniel cree firmemente en la lealtad, la cual es esencial en todos los sentidos, "yo me he basado en pura lealtad y es lo que busco tanto en la chamba como en una relación".

En esta entrevista nos compartió la difícil Navidad que pasó este año pasado y su próximo proyecto que ha soñado con realizar desde hace tiempo.

