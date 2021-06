¿Caitlyn Jenner tiene novia? Entérate

Luego de que Caitlyn Jenner anunciara su transición de género y se separara de Kriss Jenner, después de 24 años en matrimonio, ha dado mucho de qué hablar, pero poco sobre sus relaciones amorosas. Ahora esto ha cambiado con la llegada de Sophia Hutchins, su nueva mánager.

Sophia Hutchins es una joven de 25 años que ha trabajado como modelo trans y que más tarde se convirtió en representante de Caitlyn Jenner, e incluso se mudaría a la mansión de Jenner, por lo que las especulaciones de un supuesto amorío entre ambas comenzaron a crecer.

Por su parte, Sophia ha afirmado en varias ocasiones que su relación no es romántica, sin embargo, tanto los medios como el público no creen esa versión. Una vez más fue Turner, quien después de tanto hartazgo por los rumores de que habían ocultado se noviazgo, los desmintió en su cuenta de Instagram: “¡Falso! No soy lesbiana”, dijo Hutchins.

Más bien, de acuerdo a lo declarado por Sophia, la ex atleta olímpica, es más como una especie de figura materna.

Sophia Hutchins está harta de los rumores de su vida amorosa

"No quiero crear ninguna polémica. Solo trato de vivir mi vida. Caitlyn es como una madre para mí. Lo he dicho ya un millón de veces", ha señalado Sophia Hutchins en declaraciones para una revista internacional.

"Es una relación paternal y familiar. Me siento agradecida y afortunada por formar parte de una familia tan increíble y porque ella me trate como a una hija. No hay ningún tipo de problema. Siento que he estado diciendo eso durante los últimos cinco años", continuó.

Mientras tanto, Cailyn Jenner, aún no ha esclarecido estos rumores. Además, no se le ha relacionado con nadie más. Por otro lado, Kriss Jenner ya ha vuelto a rehacer su vida amorosa, pues actualmente, mantiene una relación con su actual pareja Corey Gamble.

AV