Caitlyn Jenner promete acabar con la cultura de la cancelación si gana la gubernatura

Desde el pasado 23 de abril, la activista transgénero y exmedallista olímpica, Caitlyn Jenner, se postuló como candidata para gobernar California, de lado del Partido Republicano, para derrotar y sustituir al actual gobernador Gavin Newsom, ya que durante la pandemia de Covid-19, la administración de éste ha afectado a los pequeños negocios y ha privado a los niños de clases presenciales.

En su primer spot titulado “Caitlyn For California” destaca que esta entidad alguna vez fue la envidia del mundo, ya que tenía todo lo que se quería y que ahí fue donde creció el sueño americano, pero gracias a algunos políticos dicho sueño se ha destruido.

También menciona que el gobierno californiano les ha quitado a los ciudadanos dinero, trabajo y libertad, por lo que California necesita disrupción y compasión, motivo por el que quiere salvar el estado.

Además, califica de elitista a Newson y lamenta los resultados que se han generado por los cierres que se hicieron a causa del Covid-19, a lo que indicó que California necesita líderes que no tengan miedo y que asuman los retos que se tienen actualmente como reabrir los colegios, negocios y el Golden Gate.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Caitlyn Jenner, hizo una publicación que ha recibido más de 8.2 mil Me gusta, 13.4 mil retuits y 11.6 mil comentarios, que traducido en español dice lo siguiente:

When elected Governor of California, I will CANCEL, cancel culture and wake up the woke. — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) May 27, 2021