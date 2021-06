Volver al Futuro: Antes y después de los actores a 36 años de su estreno: FOTOS

El próximo sábado 3 de julio “Volver al Futuro” (1985) cumple 36 años desde su estreno en las pantallas grandes de los cines estadounidenses. Esta saga conformada por tres partes, a lo largo de los años se ha consolidado como un clásico de la ciencia ficción en muchas partes del mundo.

Hay que recordar que las cintas cuentan las aventuras del adolescente Marty McFly (Michel J. Fox) en su accidental viaje en el tiempo a los años 50 y posteriormente su viaje al año 2015 y al año 1885.

El éxito de la primera entrega fue tanto que la cinta fue nominada a cuatro Premios Óscar, de los cuales ganó la estatuilla a “Mejor edición de sonido”, lo cual significó dos secuelas exitosas y aclamadas por la crítica, en 1989 y 1990.

¿Cómo lucen los actores de Volver al Futuro?

Michael J. Fox (Marty McFly)

La saga “Volver al Futuro” fue protagonizada por el actor Michael J. Fox, luego de reemplazar a Eric Stoltz, quien había rodado la cinta durante unas semanas.

Tras su participación en la película, el actor se mantuvo activo participando en cintas como Spin City (1996-2000), Curb Your Enthusiasm (2000), The Good Wife (2009), The Michael J. Fox (2013-2014).

Michael J. Fox. Foto: Especial

Chistopher Lloyd (Emmett Brown)

Este actor es mayormente conocido por interpretar a Emmett Doc Brown, aunque algunos lo conocen por ser El Tío Lucas en Los Locos Adams, como lo ha dicho el comediante mexicano “El Cojo” Feliz. También es conocido por interpretar al padre de Hal Wilkerson, en la famosa serie Malcolm in the Middle.

Lloyd se mantuvo activo en cine y televisión, aunque recientemente apareció en la cinta Granite Flats (2015), 12 Monkeys (2017) y en varios series como The Big Bang Theory, AP Bio y NCIS.

Chistopher Lloyd. Foto: Especial

Lea Thompson (Lorraine Baines-McFly)

Thompson interpretó a Lorraine Baines-McFly, la madre del protagonista, quien sin saberlo se enamora de su propio hijo. Sus proyectos posteriores fueron Caroline in the City (1990), Daniel el travieso (1993), Friends (1995) y Spy School (2008).

Lea Thompson. Foto: Especial

Crispin Glover (George McFly)

Crispin Glover es padre de Marty y esposo de Lorraine. En las secuelas de la saga, Crispin fue reemplazado por el actor Jeffrey Weissman porque ya no quería formar parte de la franquicia. Sin embargo grabó algunas escenas de las secuela y la producción ocupó su imagen, por lo que el actor los demandó y ganó la misma.

Crispin Glover. Foto: Especial

Thomas F. Wilson (Biff Tannen)

Wilson interpretó al matón de Tannen, quien durante toda la saga se metía con la familia McFly e interfiere en la relación de los padres de Marty.

Posteriormente participó en Freaks and Geeks (1999) y Ed (1996) y prestó su voz para Las Aventuras de Batman (1997) y Bob Esponja (2015).

Thomas F. Wilson. Foto: Especial

Claudia Wells (Jennifer Parker)

Esta actriz interpretó a la novia de Marty en la línea de tiempo normal. Sin embargo en las secuelas, Claudia fue sustituida por Elisabeth Shue, pues ésta se dio un descanso de la actuación, a la que regreso hasta el 2011.