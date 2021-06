Stranger Things al estilo ‘Goonies' en la nueva miniserie de Dark Horse Comics: FOTOS

Si amas la serie de Netflix Stranger Things y además eres fanático de la película de culto de 1985 ‘Goonies', esta miniserie de Dark Horse Comics te va a encantar.

De acuerdo con el medio AIPT, la editorial Dark Horse anunció oficialmente el lanzamiento de ‘Stranger Things: Tomb of Ybwen' para el 29 de septiembre. La miniserie de cómics "promete enviar a los chicos Hawkins a una aventura al estilo Goonies". La sinopsis oficial completa indica:

“Es enero de 1985. El equipo de Hawkins sobrevivió a su batalla con el terrible Mind Flayer, pero Will todavía se está recuperando de la reciente muerte de Bob Newby. Los amigos de Will han estado demasiado ocupados con sus novias para darse cuenta de lo mucho que está luchando. Sin embargo, Will encuentra la manera de volver a unir al equipo cuando él y el Sr. Clarke descubren un mapa misterioso que Bob dejó en una caja de recuerdos viejos y nerds. Will reúne a la tripulación para investigar y encuentran más de lo que podrían haber imaginado”.