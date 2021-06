¿Stranger Things 4 matará al personaje de Millie Bobby Brown? ESCENA filtrada preocupa a los fans

¿Millie Bobby Brown dejará de formar parte del elenco de Stranger Things? Algunos fanáticos piensan que esta es una posibilidad, pues una escena filtrada en redes sociales muestra al personaje de Eleven en una camilla.

En el video difundido por el portal Page Six se muestra a la joven actriz durante el rodaje de la cuarta temporada, siendo trasladada en una camilla por médicos afuera de un edificio, tras una impresionante explosión.

Page Six asegura que en la trama "agentes de la policía de Hawkins y bomberos pudieron controlar el incendio. Si bien de momento no hay ninguna información, algo le ocurrirá a la joven Eleven".

Aunque no sabemos más detalles sobre la trama, hace unos días se confirmó la presencia de nuevos actores: Myles Truitt, Regina Ting Chen, Grace Van Dien y Amybeth McNulty.

Aún se desconoce la fecha de estreno de la cuarta temporada de Stranger Things, pero se calcula que la podremos disfrutar en los primeros meses de 2022.

¡Bobby Brown protagonizó una película que fue demandada!

En 2020 Netflix estrenó Enola Holmes, un filme que fue bien aceptado por la crítica y los seguidores de la joven actriz, quien además compartía créditos con Henry Cavill y Sam Claflin, todo iba viento en popa hasta que la producción recibió una demanda por parte de The Conan Doyle, quienes son los encargados del legado de el escritor Sir Arthur Conan Doyle.

¿El motivo de la demanda? Que la actuación de Cavill como Sherlock Holmes manifestó sentimientos, cuando el detective siempre se muestra como alguien frío y calculador, por lo que The Conan Doyle señalaron que antes de llevar a cabo alguna modificación en el personaje se les tiene que consultar.

Ante este escenario, el actor que dio vida a Superman deberá cambiar su manera de interpretar a Sherlock, de lo contrario no recibirán la luz verde para la segunda entrega de Enola Holmes, que podría llegar para el 2022.

Por otro lado, The Thing About Jellyfish (Lo que sucedió con la medusa) es uno de los próximos proyectos que protagonizará Millie Bobby Brown, película que se tiene previsto se estrene en el 2023, pero no llegará a cines, ya que Netflix compró los derechos.

