Confirman la secuela de "Enola Holmes"; Millie Bobby Brown protagonizará nuevamente | FOTO

Este jueves, la plataforma de streaming Netflix ha confirmado la secuela de la película protagonizada por Millie Bobby Brown, “Enola Holmes”, quien es la hermana del famoso detective Sherlock Holmes.

Confirman secuela de “Enola Homes”

Tras meses de incertidumbre, a través de una publicación de su cuenta de Instagram la plataforma compartió una fotografía que dejó claro que habrá una segunda parte, pues además aseguraron que era “un hecho”.

Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno de esta nueva producción o si han comenzado con e y l rodaje, pero la participación de la protagonista de “Stranger Things” y Henry Cavill está confirmado.

Un éxito rotundo la primera parte

La primera parte se estrenó el pasado mes de septiembre del 2020 y fue todo un éxito dentro de la plataforma, pues la historia que empodera a la hermana del famoso detective es bastante interesante, ya que demuestra que el ser mujer no es un impedimento para tener las mismas o mejores habilidades a las de Sherlock.

Cabe señalar que la historia está basada en la obra “An Enola Holmes Mystery: The Case of the Missing Marquess”, de la autora Nancy Springer y nuevamente este filme estará dirigido por el director Harry Bradbeer y el escritor Jack Thorne.

Por su parte, la joven actriz Bobby Brown compartió en sus historias de Instagram que ya se encuentra en grabaciones y montró una foto al respecto.

