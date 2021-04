Millie Bobby Brown refrenda su amistad con Mariah Carey con emotivo mensaje por su cumpleaños

Millie Bobby Brown, quien tiene 17 años, ha sabido buscarse grandes amistades del medio artístico que puedan darle consejos para que sobreviva en el demandante mundo del espectáculo. En este caso, Mariah Carey es una de ellas, con quien ha presumido su relación en redes sociales.

A pesar de que la cantante y compositora tiene 52 años, la trata como si fuera una mujer de su edad, por su madurez y personalidad con la que se lleva muy bien. Así lo dejaron ver en la última publicación de la protagonista de "Stranger Things" quien le dedicó un sencillo, pero emotivo mensaje a la intérprete de "Without you" con motivo de su cumpleaños.

"Happy (anniversary) to this queen. thanks for always being there for me. I love you so much! - (Feliz -aniversario- a esta reina. gracias por estar siempre ahí para mí. ¡Te quiero mucho!)", escribió la protagonista de la serie de Netflix "Enola Holmes"

Los hijos de Mariah Carey son fans de Millie Bobby Brown

La amistad entre las celebridades se debe en gran medida a los gemelos de Carey: Moroccan Scott y Monroe, pues al parecer son enormes fans de la serie "Stranger Things" (próxima a estrenar su Cuarta Temporada). En el 2019 tuvieron una convivencia que presumió la también productora y agradeció a Millie por el momento que le regaló a la familia.

A pesar de este cariño de los niños por la producción, también se sabe que Mariah Carey es fan. Entonces se dio a conocer la noticia por los pequeños y se pronosticó una relación que se vería plasmada en las redes sociales... no se equivocaron aquellos que así lo vieron.

lhp